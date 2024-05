Conto alla rovescia per le Elezioni europee, cosa c’è da sapere

Alle urne l'8 e il 9 giugno, guida al voto

MESSINA – Con l’avvicinarsi delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, facciamo una panoramica sulle regole e le procedure che gli elettori italiani devono conoscere. Dal diritto di voto dei cittadini italiani all’estero alle novità per gli studenti fuori sede, passando per le circoscrizioni elettorali e i candidati in campo nella nostra città. Le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo si terranno l’8 e il 9 giugno. I seggi saranno aperti dalle 15 alle 23 di sabato e dalle 7 alle 23 di domenica. Subito dopo la chiusura dei seggi ci sarà il conteggio delle schede, che servirà a determinare i nuovi parlamentari europei italiani.

Per votare, è necessario aver compiuto 18 anni. I cittadini italiani che risiedono in un altro Stato membro dell’Ue possono scegliere di votare nel paese di residenza, a patto che siano rispettate determinate condizioni. Ai sensi della legge elettorale europea, tutti i Paesi membri devono usare un sistema elettorale proporzionale. L’assegnazione dei seggi avviene in modo da assicurare alle diverse liste un numero di posti proporzionale ai voti ricevuti. In Italia, viene adottato il voto di preferenza, che offre agli elettori la possibilità di indicare, nell’ambito della medesima lista, da una a tre preferenze, votando, nel caso di due o di tre preferenze, candidati di sesso diverso. Determinato il numero dei seggi spettanti alla lista in ciascuna circoscrizione, sono proclamati eletti i candidati con il maggior numero di voti di preferenza.

La novità per gli studenti fuori sede

Per la prima volta, in via sperimentale, gli studenti fuori sede possono esercitare il loro voto nel Comune in cui dimorano, a patto che si trovino nella stessa circoscrizione di quello di residenza o nel capoluogo di Regione più vicino. È necessario inviare apposita domanda entro il 5 maggio al proprio Comune di residenza. Si precisa che la possibilità è stata concessa solo agli studenti fuori sede e non ai lavoratori fuori sede.

LE CINQUE CIRCOSCRIZIONI

In Italia, ci sono cinque circoscrizioni elettorali europee, di dimensione sovra-regionale. Ad ogni circoscrizione elettorale è assegnato un numero di seggi in base alla popolazione residente. Ogni partito o gruppo politico ha potuto presentare nella propria lista un numero massimo di candidati pari a quello assegnato alla circoscrizione elettorale. Gli elettori scelgono tra i candidati presenti nelle liste della propria circoscrizione di residenza: Nord Occidentale, Nord Orientale, Centrale, Meridionale, Insulare.

I candidati messinesi

Tra i dieci candidati messinesi al Parlamento europeo, troviamo l’ex eurodeputata, figlia del giornalista ucciso dalla mafia Beppe Alfano, Sonia Alfano per Azione di Calenda; l’ex deputata Maria Flavia Timbro per il Partito democratico; l’assessora regionale Elvira Amata per Fratelli d’Italia; la deputata regionale e coordinatrice provinciale di Forza Italia Bernardette Grasso; il senatore Nino Germanà e l’ex assessora di Acquedolci, ed ex Forza Italia, Francesca Reitano per la Lega; Cateno De Luca, capolista in tutta Italia della lista “Libertà”, assieme a Laura Castelli; l’ex presidente del Parco dei Nebrodi Giuseppe Antoci, capolista.

I candidati alle elezioni europee, presentati in lista da ciascun partito o gruppo politico, sono cittadini italiani che debbono aver compiuto 25 anni entro il giorno fissato per le elezioni, o i cittadini di altri Paesi membri, residenti in Italia e iscritti nelle apposite liste aggiunte, che possiedano i requisiti di eleggibilità al Parlamento europeo previsti dall’ordinamento italiano e non siano decaduti dal diritto di eleggibilità nello Stato membro di origine. Ai fini dell’elezione dei membri italiani al Parlamento europeo, le liste devono avere conseguito almeno il 4% dei voti validi espressi a livello nazionale.

Il voto in Italia è libero e non obbligatorio, come sancito dall’art. 48 della Costituzione italiana. Per votare, è necessario recarsi presso il proprio seggio elettorale, che è indicato sulla tessera elettorale e corrispondente alla sezione nel cui ambito territoriale è compreso il luogo di residenza. Se non si conosce il proprio seggio elettorale, è possibile rivolgersi al proprio Comune di residenza. In alcune circostanze particolari, come per i degenti in ospedale, elettori affetti da infermità tali da renderne impossibile l’allontanamento dall’abitazione, detenuti, elettori non deambulanti in sezioni diverse dalla propria se questa non è accessibile, sono previste condizioni particolari di voto.

Per quanto riguarda i cittadini italiani che votano all’estero, se sono iscritti all’Aire (Anagrafe degli Italiani residenti all’estero), possono votare presso i seggi elettorali allestiti all’estero dalle sedi diplomatico-consolari italiane del Paese in cui risiedono. L’invio del certificato elettorale è previsto dal Ministero dell’Interno in prossimità delle elezioni. In alternativa, possono scegliere di votare per i rappresentanti del Paese dell’Ue in cui risiedono, seguendo le specifiche disposizioni dettate dalla legislazione del Paese di residenza. Per tutte le informazioni riguardanti il voto all’estero, si può consultare la pagina web del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

