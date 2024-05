Europee. Da Renzi e Boldrini a Siracusano e Falcone a Messina

Un sabato nel segno della politica in città. Ecco gli appuntamenti

MESSINA – Ieri Angelo Bonelli e Leoluca Orlando. Oggi Boldrini, Falcone, Renzi e Siracusano. Un sabato “politico” in vista delle Europee dell’8 e 9 giugno.

Forza Italia alla zona falcata con Cannizzaro, Falcone, Siracusano

Alle 12, presso il “Ricrio Ammare” (Via San Raineri), il coordinamento cittadino di Forza Italia Messina incontrerà, durante l’evento “Un’Europa che parla attraverso i fatti” e in vista delle prossime elezioni europee, “militanti, simpatizzanti e cittadini, per presentare i programmi e per raccontare le iniziative del partito azzurro”. Saranno presenti Matilde Siracusano, sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento e deputata nazionale di Forza Italia; Marco Falcone, assessore della Regione siciliana e candidato alle elezioni europee; Francesco Cannizzaro, deputato nazionale e responsabile di Forza Italia per il Dipartimento Sud; Antonio Barbera, coordinatore di Forza Italia per la città metropolitana di Messina, e Maria Fernanda Gervasi, coordinatrice dei giovani di Forza Italia di Messina.

Al termine dell’incontro verrà effettuato un sopralluogo presso la zona falcata, “per verificarne lo stato dell’arte in previsione dell’arrivo dei finanziamenti utili tanto per la bonifica quanto per la riqualificazione della Real Cittadella”, si legge in una nota.

Laura Boldrini a Torre Faro e poi a Milazzo

L’ex presidente della Camera, oggi deputata e presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo, sarà a Messina e Milazzo oggi al fianco di Maria Flavia Timbro, candidata del Partito democratico alle elezioni europee.

Alle 15.30, Boldrini e Timbro, quest’ultima ex deputata, saranno a Messina in via Circuito a Torre Faro nella zona dove dovrebbe sorgere uno dei piloni del ponte sullo Stretto. Sottolinea la parlamentare: “Vado a incontrare le persone che rischiano l’esproprio e l’abbattimento delle loro case per un’opera costosissima, inutile e dannosa sul piano ambientale. Un capriccio di Salvini a scapito delle casse dello Stato”.

Alle ore 17.30 a Milazzo, presso il Comune Atrio del Carmine, insieme con la deputata Stefania Marino, Boldrini e Timbro si confronteranno sul tema “Oltre la parità di genere, tutti i diritti per tutte e tutti”. “Abbiamo scelto – spiega Timbro – di affrontare una serie di questioni centrali per lo sviluppo del nostro Paese perché diritti sociali e diritti civili camminano insieme”.

All’incontro pubblico interverranno Valentina Martino, Assemblea nazionale Pd, Francesco Gitto, coordinamento regionale Rete degli studenti, Cleo Li Calzi, segreteria regionale Pd Sicilia, assieme a Francesco Lepore, giornalista e scrittore autore del libro “Delitto di Giarre” e impegnato a supporto delle rivendicazioni della comunità Lgbt+.

Renzi per Stati Uniti d’Europa

Matteo Renzi, leader di Italia Viva, sarà a Messina presso l’Auditorium della Società editrice Sud, sede della “Gazzetta del Sud”, in via Bonino, 15/C, alle 18.30. Lo annuncia la senatrice messinese di Italia Viva Dafne Musolino: “In Ue per contare. Renzi parlerà della campagna elettorale per le europee e approfondirà i temi delle prospettive offerte dal progetto di Stati Uniti d’Europa”.

Domenica messinese per De Luca e la lista Libertà

Nel frattempo, continua il tour con il “camper della Libertà” di Cateno De Luca. Diversi gli appuntamenti oggi in provincia e domenica una giornata a Messina a sostegno della lista per le elezioni dell’8 e 9 giugno.

Articoli correlati