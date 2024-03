Europee, Michele Santoro a Messina per il firma day pro pace

L'iniziativa per la presentazione della lista che vede candidato anche il messinese Nino Mantineo

MESSINA – “Come si fa a stare tranquilli quando si parla di dichiarare guerra alla Russia? Come fai a dormire tranquillo quando centinaia di migliaia di ucraini e russi continuano a morire al fronte? O quando continua il massacro infinito dei bambini a Gaza? O quando le nostre navi militari scortano i mercantili israeliani nel Mar Rosso?”. Una guerra nucleare, per un banale incidente, potrebbe scoppiare da un momento all’altro”. Domenica 24 marzo, alle ore 17, il giornalista Michele Santoro sarà a Messina per un evento in piazza Unione Europea e queste sono le sue parole per spiegare il senso di candidare un movimento pacifista alle Europee.

La manifestazione si svolgerà in occasione del Firma day, una giornata dedicata alla raccolta firme per la presentazione della lista “Pace, Terra e Dignità” alle elezioni di giugno 2024.



Durante la serata sono previsti gli interventi di Santoro, Raniero La Valle, Benedetta Sabene, insieme a quello di Nino Mantineo, candidato messinese per la circoscrizione Isole di PTD.