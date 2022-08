Eventi e spettacoli live, l'Ars recepisce la norma nazionale: burocrazia semplificata - Tempostretto

La soddisfazione del coordinamento degli assessori che nei mesi scorsi aveva sottoscritto dei documenti per sollecitare l’Assemblea regionale siciliana

Dopo mesi di richieste, lettere, battaglie, da parte di Reacts, la Rete degli assessori a Cultura, Turismo e Spettacolo dei Comuni siciliani, la Regione ha recepito la normativa nazionale sugli spettacoli in vigore nel resto dello Stivale già da due anni. Si tratta di una norma che permetterà di snellire le pratiche burocratiche non solo ai Comuni, ma anche alle stesse Questure in materia di autorizzazioni per quanto riguarda gli spettacoli dal vivo. “In Sicilia diversamente che nel resto d’Italia, gli adempimenti che riguardano le autorizzazioni in materia di sicurezza per gli eventi live vanno comunicate alla Questura invece che gestite direttamente dal Comune. Stessa cosa per quanto riguarda la convocazione della Commissione di pubblico spettacolo che attualmente deve essere convocata per gli eventi con più di 200 spettatori.

“È facile comprendere che in una Regione a vocazione turistica come la Sicilia – spiega il coordinamento degli assessori, che nei mesi scorsi aveva sottoscritto dei documenti per sollecitare l’Assemblea regionale siciliana – i Comuni abbiamo una fitta programmazione estiva, in specie in piazze e spazi aperti che superano quasi sempre la capienza di 200 persone, rendendo quindi necessaria una continua, praticamente quotidiana, convocazione delle Commissioni di pubblico spettacolo in contemporanea in quasi tutti i Comuni. Un impegno spesso insostenibile nei tempi e nei modi in primis per le Questure che riescono a fatica a gestire questa mole di richieste, poi per i membri delle Commissioni provinciali a cui l’impegno richiede di essere presenti in contemporanea in diversi Comuni e infine per i Comuni stessi, che rischiano sempre di dover annullare (e a volte è accaduto) gli eventi per impossibilità ad adempiere per tempo a tutti i passaggi burocratici necessari o appunto per mancata disponibilità dei soggetti interessati alle verifiche. Un danno enorme per i Comuni siciliani – viene ancora sottolineato – che sugli eventi basano l’intera stagione estiva”.

“Una vittoria a metà”

Nasce da questa esigenza, a marzo 2022, Reacts che conta oggi gli assessori di circa 100 Comuni siciliani che hanno deciso di portare avanti insieme questa battaglia in tutte le sedi istituzionali e politiche necessarie. Ieri l’emendamento che proponeva il recepimento della norma nazionale è stato approvato e sarà in vigore dalla pubblicazione, nei prossimi giorni. “Si tratta di una vittoria a metà, è bene sottolinearlo – chiosa il coordinamento – perché purtroppo arriva comunque a stagione inoltrata, ma rappresenta una prima piccola battaglia vinta per gli Assessori alla Cultura, Turismo e Spettacolo che spesso non riescono ad organizzare stagioni culturali a causa di queste norme. L’emendamento riguarda spettacoli dal vivo fino a 1.000 persone che si svolgono tra le ore 8 e le 23 e il recepimento fa sì che non sia necessario convocare la Commissione di pubblica sicurezza e basterà fare una semplice comunicazione alla Questura invece di attenderne l’autorizzazione. La norma è valida solo fino al 31 dicembre prossimo, ma gli assessori, uniti e motivati da questo primo risultato, continueranno a lottare per far sì che il nuovo Governo regionale e quello Governo nazionale si impegnino a mettersi a tavolino per far sì che tali procedimenti possano essere recepiti a livello locale in modo definitivo e permanente e ci si possa adeguare finalmente alle norme nazionali che demandano ai Comuni il rilascio delle autorizzazioni per gli eventi, senza oberare le Questure. È tempo che la Regione Siciliana applichi norme che facilitino il turismo e l’organizzazione di eventi, dato che ormai molti di questi sono diventati un vero e proprio traino per le presenze e i flussi turistici regionali”.

I COMUNI ADERENTI A REACTS

ACATE

AGRIGENTO

ALCARA LI FUSI

ALI’ TERME

ALIA

ALIMINUSA

ASSORO

AUGUSTA

BAGHERIA

BELPASSO

BOMPIETRO

BRONTE

CACCAMO

CALATAFIMI SEGESTA

CALTABELLOTTA

CALTANISSETTA

CAMPOBELLO DI LICATA

CANICATTINI BAGNI

CAPACI

CAPO D’ORLANDO

CAPRI LEONE

CARINI

CASTEL DI LUCIO

CASTELBUONO

CASTELLANA SICULA

CASTELTERMINI

CASTELVETRANO

CEFALÁ DIANA

CEFALU’

CENTURIPE

CERDA

CESARO’

CIMINNA

CHIUSA SCLAFANI

COLLESANO

CORLEONE

FAVARA

FIUMEDINISI

FRANCAVILLA DI SICILIA

GALLODORO

GAGGI

GANGI

GRAVINA DI CATANIA

GROTTE

ISOLA DELLE FEMMINE

LAMPEDUSA E LINOSA

LENTINI

LERCARA FRIDDI

LETOJANNI

LICATA

LICODIA EUBEA

MALETTO

MALVAGNA

MARSALA

MAZARA DEL VALLO

MELILLI

MILITELLO VAL DI CATANIA

MISILMERI

MONTEMAGGIORE BELSITO

MUSSOMELI

MUSSOMELI

NASO

PAGLIARA

PALAZZO ADRIANO

PANTELLERIA

PATTI

PETRALIA SOTTANA

PIEDIMONTE ETNEO

POGGIOREALE

RACALMUTO

RAGALNA

RIPOSTO

ROCCAPALUMBA

SALEMI

SAN CIPIRELLO

SAN GREGORIO DI CATANIA

SAN MAURO CASTELVERDE

SANTA CRISTINA GELA

SANTA FLAVIA

SANTA MARGHERITA DI

BELICE

SAVOCA

SCIACCA

SCIARA

SICULIANA

SOLARINO

SPERLINGA

TAORMINA

TERRASINI

TRAPPETO

VALLELUNGA PRATAMENO

VENTIMIGLIA DI SICILIA

VILLABATE

VILLAFRANCA SICULA

VILLAFRATI

VILLALBA

VIZZINI