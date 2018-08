Oggi la festa con le processioni a Torre Faro e San Saba

E' festa oggi in due frazioni della zona nord. A Torre Faro si festeggia la Madonna della Letta, con la processione della Santa Patrona. In serata uno spettacolo musicale, eseguito da band e gruppi locali. A partire dalle ore 24 sotto il Pilone, incontro annuale per tutti i faroti, i tanti villeggianti e turisti sulla spiaggia e lo sparo dei giochi pirotecnici.

Al fine di dare il massimo della sicurezza, l'Amministrazione comunale ha emanato un'ordinanza di chiusura temporanea al transito veicolare su alcune strade principali: vie Nuova con direzione Via Mangraviti, Via Palazzo con direzione Via Mangraviti, Via Rando con direzione Via dei Mille, Via dei Mille con direzione Via Firenze con svolta su via Torre-Lanterna. Dalle ore 24 verrà istituito un doppio senso regolamentato da vigili ed ausiliari per regolamentare l'uscita da Torri Morandi su Via Arena direzione SS113. Fondamentale ed importante per l'occasione utilizzare il parcheggio Torri Morandi che rimarrà aperto.

Festa anche a San Saba. Alle 10 e alle 18.30 le celebrazioni eucaristiche. Alle 19 la processione con la banda musicale di Salice. Al termine il sorteggio davanti alla chiesa parrocchiale e, a mezzanotte, i fuochi d'artificio.