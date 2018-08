Intense le emozioni al primo Memorial "I Nostri Angeli"

Francesco Filippo e Raniero Messina la città dello Stetto non li ha dimenticati e a distanza di tempo dal rogo della loro abitazione dove hanno perso la vita, continuano le iniziative per ricordare i due piccoli bambini divenuti angeli, così come ricorda la Polisportiva Messina che, nel pomeriggio di ieri, ha organizzato presso la piscina "Vittorio Magazzù" il I Memorial "I Nostri Angeli" alla quale hanno preso parte ben 200 ragazzi di ogni età.

La manifestazione si è resa possibile grazie anche alla collaborazione del Rotary Club Messina. A precedere, la caratteristica sfilata con le magliette commemorative, la benedizione e le toccanti parole di monsignor Vincenzo D’Arrigo, seguite da quelle del presidente della Polisportiva Messina Giuseppe Carmignani. Poi un minuto di silenzio, un commosso applauso ed il lancio in cielo dei palloncini alla presenza dei genitori Messina, che hanno ringraziato i promotori dell’iniziativa e tutti coloro che vi hanno partecipato.

Vi è stata, inoltre, la gradita visita del sindaco Cateno De Luca, che ha premiato i protagonisti delle staffette, ed hanno seguito l’intero evento i campioni della pallanuoto Silvia Bosurgi e Massimo Giacoppo. Il ricavato infine, delle iscrizioni e di un contributo libero verrà donato all’associazione di volontariato “Il Bucaneve”, che aiuta concretamente le famiglie dei bambini ricoverati presso il reparto di terapia intensiva pediatrica e neonatale del Policlinico Universitario “G. Martino”.