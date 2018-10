Notte Bianca in via Manzoni: missione compiuta

Missione compiuta: grande festa per la prima edizione della notte bianca in via Manzoni, in occasione della festa della Madonna del Santo Rosario.

Si è svolta sabato la prima edizione della notte bianca in via Manzoni, tantissimi partecipanti per la splendida serata.

L'evento è stato curato nei minimi dettagli e gestito dal comitato organizzativo della parrocchia di San Domenico Dazio, Mirko Grillo elemento importante dell' organizzazione, Franco Laimo Consigliere della V Circoscrizione e coorganizzatore della manifestazione stessa e Maria Proscia di MP Eventi che ha diretto la parte artistica.

Tantissime le famiglie che hanno risposto all'appello ed hanno partecipato alla serata.

Tra gli eventi organizzati, esibizioni delle scuole di danza e canto di Messina, esposizione di vespe e auto d'epoca, partecipazione di hobbisti, creativi e di diversi pittori messinesi. Sorpresa decisamente positiva un' area dedicata interamente allo Street Food: ottimi cibi e pietanze che hanno deliziato i palati della gente, cucinati e prepararti proprio dinanzi alle persone; show cooking d'eccezione con cibi tipici siciliani.

Hanno contribuito anche diverse associazioni di Volontariato presenti AISM, AVIS, A. G. D. Messina (associazione per l'aiuto ai giovani diabetici).

Reazione positiva anche da parte dell'assessore Scattareggia presente durante la serata. L'evento patrocinato dal Comune di Messina e dalla 5A circoscrizione è stato un successo. Il Consigliere della V Circoscrizione Dott. Franco Laimo avanza poi la proposta di una seconda edizione della notte bianca in via Palermo in collaborazione fra le parrocchie di San Domenico dazio e San Luca, le scuole Cesare Battisti e Boer e la quarta e la quinta circoscrizione ed i commercianti della zona, di quello che si può definire un centro commerciale naturale, la Via Palermo appunto.