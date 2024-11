Ex discarica di Vallone Guidari. Caminiti: “Presto la gara”

Ok al progetto di messa in sicurezza e ripristino ambientale

MESSINA – Con decreto regionale numero 1842 del 12/11/2024 è stato approvato il “Progetto esecutivo di chiusura, messa in sicurezza e ripristino ambientale della discarica per rifiuti solidi urbani dismessa sita in località Vallone Guidari nel Comune di Messina”. Il tutto per un importo complessivo di 2 milioni 246mila euro.

“Presto partirà la gara per i lavori con i fondi già stanziati da questa amministrazione e previsti nel Piano Economico Finanziario 2024/2025” , dice l’assessore Francesco Caminiti. “Un intervento fondamentale che porterà un miglioramento complessivo della salute ambientale, contribuendo alla sostenibilità e alla gestione responsabile dei rifiuti”, mette in evidenza.