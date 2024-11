Discarica Vallone Guidari, via libera della Regione alla bonifica

Sì al progetto esecutivo del Comune di Messina

Vallone Guidari: c’è l’autorizzazione per l’inizio dei lavori e la bonifica. Con un decreto della Regione siciliana, si dà l’assenso al “Progetto esecutivo di chiusura, messa in sicurezza e ripristino ambientale della discarica per Rsu dismessa” a Messina. La firma è di Arturo Vallone, dirigente generale dell’assessorato dell’Energia e dei Servizi di pubblica utilità – Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, e del funzionario Pasquale Musso.

Nel decreto si fa menzione del parere favorevole della Conferenza dei servizi al progetto esecutivo presentato dal Comune. L’assessore competente è Francesco Caminiti. E il Comune dovrà dare indicazione della data d’inizio delle attività di bonifica. Si porrà fine così ad anni di attese, compresi strascichi giudiziari, con al centro la gestione delle discariche. E si potrà procedere con la gara.

Nel 2011 il sequestro giudiziario per inquinamento del suolo e delle falde acquifere. Ora, nell’ambito delle 24 opere compensative richieste dal Comune, si fa riferimento pure al “ripristino della discarica a Vallone Guidari nella zona del Porto di Tremestieri”.