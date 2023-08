Ex Gil, la III municipalità chiede chiarezza sulla gestione. Finocchiaro: "Accesso riservato agli iscritti" - Tempostretto

Orari e modalità d'accesso alla base delle richieste del presidente Cacciotto, che chiede anche un incontro con gli assessori Finocchiaro, Minutoli e Currò

MESSINA – Sulla gestione del campo d’atletica “Santamaria”, l’ex Gil, la terza municipalità vuole vederci chiaro. Il presidente Alessandro Cacciotto ha scritto all’assessore allo Sport, Massimo Finocchiaro, chiedendo le modalità e non ritenendo “esaustivo il riscontro”. Cacciotto racconta che “in questi mesi diversi cittadini, amanti dello sport e anche solo della sana corsetta, hanno lamentato la concreta difficoltà ad utilizzare la struttura sportiva non essendo a conoscenza di quali sono gli orari, le modalità di accesso”.

Chiesto un incontro

E per questo chiede un incontro, tanto a Finocchiaro quanto agli assessori Massimiliano Minutoli e Pietro Currò, il primo assessore ai Rapporti con le municipalità e il secondo all’Attuazione del decentramento. E conclude: “Il consiglio della terza municipalità ha a cuore lo sport ed in particolare, nel caso di specie, far si che quante più strutture sportive siano messe al servizio dei cittadini”.

Finocchiaro: “Nulla di nuovo, si accede tramite iscrizione a un’associazione sportiva”

L’assessore allo Sport Massimo Finocchiaro risponde, “come fatto in passato, sempre al presidente Cacciotto”, spiegando che “l’accesso all’impianto è riservato agli iscritti alle associazioni. Associazioni che di fatto gestiscono il campo d’atletica, come da regolamento. Una garanzia per gli sportivi, soprattutto per l’assicurazione che copre eventuali infortuni”.

Dal canto suo, l’assessore sottolinea la propria “apertura al dialogo” ed evidenzia il “lavoro costante di manutenzione, intanto ordinaria, che si sta facendo sugli impianti dopo trent’anni d’incuria, lontano dai riflettori”.