Ex isola pedonale, "quell'auto in divieto di sosta e i vigili a due passi" - Tempostretto

La segnalazione di un lettore nel giorno della riapertura alle macchine sul viale San Martino. La precisazione della polizia municipale: "Oltre 20 verbali contestati sul viale e chi sostava è stato invitato ad andare via"

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Oggi intorno alle 17.30, sul viale San Martino riaperto alle auto, una macchina sostava in divieto di sosta con le quattro frecce. Non molto lontani da lì, anzi tutt’altro, i poliziotti municipali non intervenivano. Erano proprio a due passi. Mi auguro che siano stati più clementi solo perché si trattava del primo giorno dopo la sospensione dell’isola pedonale. A mio avviso bisogna sanzionare qualsiasi comportamento scorretto. Ho visto anche altre auto in doppia fila. Ma più lontane”.

Di sicuro, ci sarà stata una maggiore tolleranza, data la confusione del giorno prima. Ma è necessario che il “messaggio” del rispetto delle regole arrivi agli automobilisti refrattari.

La precisazione della polizia municipale

Fa sapere la polizia municipale che, nella giornata del 9 maggio, “oltre 20 verbali sono stati contestati agli automobilisti indisciplinati, sul viale San Martino, da piazza Cairoli al viale Europa. E che, quando il guidatore rimane al volante, viene invitato ad andarsene. Il divieto di sosta è quando il veicolo è fermo e senza il guidatore pronto a ripartire. In realtà, si è svolto un controllo con motociclisti e poliziotti municipali a piedi. Controllo assiduo e senza tolleranza”.

