Ex Sanderson, quale futuro? La CoPED analizza il territorio tra idee e progetti - Tempostretto

Oltre 130 persone hanno partecipato ai sei tavoli tematici proposti a Tremestieri. Gli incontri si concentrano sulla zona sud di Messina e vede partecipare due atenei americani

MESSINA – Quale futuro per l’area dell’ex Sanderson? Dell’argomento si dibatte non da poco. Da diversi decenni le ipotesi più disparate sono state lanciate, senza mai muovere un solo masso e provvedere alla bonifica di un’area gigantesca e dal grande potenziale, nel cuore della zona sud di Messina. La CoPED Summer school, organizzata da Università di Catania, UMass Boston e University of Memphis in collaborazione con Parliament Watch Italia e Ionio – Circolo Arci, ha portato in città per diversi incontro allievi e docenti dei due atenei statunitensi e delle università di Messina, Catania, Torino e Milano. L’ultimo evento, molto partecipato, è stato nel pomeriggio di giovedì 22 giugno, quando nel parcheggio della metroferrovia di Tremestieri (altra area da rivalutare) si sono discusse diverse tematiche, analizzando i vari aspetti dell’area e di ciò che si potrebbe fare in futuro.

Saija: “Gli studenti hanno imparato molto”

La docente di Pianificazione urbanistica dell’università di Catania, Laura Saija, spiega: “Sono stati veri incontri di co-progettazione, ai quali si è arrivati ricchi delle riflessioni raccolte e indagate nei giorni precedenti, che sono servite ad alimentare le discussioni tematiche e che hanno generato idee di azione non banali, caratterizzate tutte dalla capacità di integrare diversi aspetti e i diversi interessi e punti di vista. Gli studenti hanno non solo portato un contributo ma hanno davvero imparato molto dal confronto con la comunità locale”.

A partecipare gli artisti di “Festa nera” e circa 130 persone divise in sei tavoli di co-progettazione, uno per argomento: la qualità della vita e dei servizi, l’ambiente, l’organizzazione della società civile, il patrimonio culturale, la mobilità e le attività produttive. Presenti anche addetti al verbale, alla trasposizione in disegni e mappe per la raccolta delle idee, oltre a traduttori in diretta e facilitatori. Adesso le proposte saranno esposte in Consiglio comunale il prossimo 27 giugno. Mentre lunedì 26, sempre a Tremestieri ma in piazza, di fronte la Chiesa di Santa Domenica, si terrà un altro incontro.