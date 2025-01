“La faglia di Cannitello è inattiva. A rischio non sarebbe il ponte ma la vita degli abitanti”

We Build torna sugli aspetti sismici del progetto del Ponte sullo Stretto. Di diverso parere il comitato "Invece del ponte": "Progetto non approvabile"

“In relazione alla sezione geologica che Report ha chiamato impropriamente “mappa”, inclusa nel Progetto Definitivo di Eurolink, che mostra una faglia in prossimità della torre di Cannitello, è necessario smentire quanto affermato in trasmissione e cioè che si tratti di una faglia attiva”. We Build torna ancora sugli aspetti sismici del progetto del Ponte sullo Stretto.

Ecco la nota: “Il citato disegno riporta chiaramente una faglia suturata (cioè chiusa) da depositi sedimentari, per uno spessore pari ad alcuni metri. Pertanto la faglia, così come confermato nella relazione dall’Università di Roma e Ingv, non è definibile attiva e tantomeno capace, vale a dire non è in grado di tagliare la superficie e quindi di interagire con le fondazioni degli edifici che vi si trovano sopra. Peraltro, come ben si evince dalla stessa figura, la faglia tracciata non interseca i pozzi di fondazione del ponte. Se, come erroneamente sostenuto, ci fosse una faglia attiva a Cannitello, il problema non sarebbe la stabilità del futuro ponte, ma il rischio della vita degli abitanti di Reggio Calabria, Villa San Giovanni e Messina”.

Di diverso parere il comitato “Invece del ponte”: “C’è una faglia attiva sotto il pilone. Chi lo dice? Il progetto sul ponte. Anche l’aggiornamento conferma che il pilone si trova in area di attenzione e suscettibilità. Di conseguenza, il progetto smentisce il ministro Salvini. Non viene rispettato quanto richiesto dalle linee-guida del Dipartimento della protezione civile, per la gestione del territorio, in aree interessate da faglie attive e capaci. Il progetto, quindi, non è approvabile. Elementare, Watson”.

