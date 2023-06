False cause per truffare clienti, da rifare processo all'avvocato messinese - Tempostretto

Secondo round per una coppia messinese al quale aveva chiesto denaro per tassi e bolli inesistenti

MESSINA – Non è ancora chiusa la vicenda processuale dell’avvocato Marcello Mangraviti, nel decennio scorso finito al centro di una inchiesta con l’accusa, in sostanza, di aver truffato clienti percependo onorari o rimborsi per spese per cause mai intentate o prestazioni professionali non effettuate. Il legale messinese è stato assolto da tutte le accuse, nei successivi gradi di giudizio.

L’accusa

Adesso, però, c’è un processo da rifare, quello ai due coniugi messinesi che lo avevano denunciato dopo avergli consegnato oltre 22 mila euro per prestazioni professionali in parte inesistenti. La Corte di Cassazione, accogliendo la richiesta dell’avvocato Gianluca Gullotta che li assiste, ha rinviato il processo alla Corte d’Appello di Catanzaro chiedendo di verificare il giudizio di un anno fa, in particolare per quel che riguarda il profilo della prescrizione dei reati contestati.

Il processo

In primo grado le accuse per Mangraviti erano state dichiarate prescritte ed era stato scagionato dall’accusa mossa dai coniugi: i giudici avevano giudicato legittime le richieste di denaro, considerate onorario. La coppia di clienti messinesi era quindi ricorsa in appello facendo notare che il legale si era fatto consegnare il denaro spacciandolo in gran parte per bolli e tasse inesistenti. I fatti risalgono al 2010.

Ma la Corte d’appello di Catanzaro, lo scorso anno, ha respinto il ricorso. Non la pensa così però la Corte di Cassazione, che chiede ai giudici di secondo grado un nuovo processo.