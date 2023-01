Falso prete a Messina: colletta per il Collereale, ma è una truffa - Tempostretto

L'uomo si aggira in zona sud ed ha già bussato a parecchie porte. L'allarme diffuso dalla Chiesa

MESSINA -Gira per la città, a cominciare dai quartieri della zona sud, bussando alle porte di tutti e chiedendo una offerta per la comunità alloggio dell’istituto Collereale. Ha la tonaca, il colletto, ma non è un prete.

Accade da alcuni giorni ed a lanciare l’allarme sono stati gli stessi ambienti della chiesa messinese, avvisati da alcuni parrocchiani della presenza del prete sconosciuto per i quartieri.

Ma né le canoniche avevano avuto notizia della presenza sul territorio di un nuovo prelato né tanto meno era stata istituita una colletta a domicilio per il Collereale. Insomma, una vera e propria truffa da cui stare in guardia.