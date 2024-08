Fatima gli cambia la vita, lui prova a cambiarla a tutti i bimbi che fuggono dalla guerra

Dalle foto di matrimoni a quelle di guerra, poi l'incontro con Fatima e Charley Fazio fonda Joy For Children. A Galati Mamertino la cena benefica con lo chef delle star, Mario Incudine e Tony Canto

Fatima gli ha cambiato la vita. E lui si è impegnato a cambiarla a tutti i bimbi come lei. Charley Fazio era un fotografo che lavorava soprattutto con i matrimoni e le cerimonie in genere. Adesso gestisce una organizzazione no profit che ha contribuito alla fondazione di una scuola in Turchia, al confine con la Siria. Scuola che oggi ha circa cento alunni, bimbi di origine siriana che oggi vivono a Kilis, città di confine appunto. “Sono bambini che vivono in case-garage nei bassifondi della città, dove le finestre sono sbarre e dove non hanno nulla. Con noi oltre a studiare fanno sport, socializzano in maniera sana, sono coinvolti in tante attività come fare la pasta, tuffarsi in piscina…”.

La cena di beneficenza a Galati Mamertino

L’associazione si chiama “Joy for Children” e ha sede a Galati Mamertino, paese d’origine di Charley, dove il 3 settembre si terrà un evento benefico a favore dell’associazione. Lo chef internazionale Celestino Drago, anche lui originario del centro nebroideo, cucinerà per gli ospiti e durante la cena si esibiranno Mario Incudine e Tony Canto. Celestino negli States cucina per lo star system e il 3 settembre cucinerà per chi vorrà donare un contribuito alla onlus. Incudine, che si è avvalso di Charley Fazio per la grafica dei suoi dischi, alla fine della cena regalerà agli ospiti l’ultimo suo cd. Tutti sono stati coinvolti gratuitamente da Charley in favore di Joy for Children in questo evento di crowdfounding.

Dalle foto di guerra a Joy for Children

“Questa storia comincia nel 2014 – racconta Charley – Le foto di cerimonie mi stavano strette e volevo visitare le zone di guerra, fotografare quelle realtà. Erano gli anni della guerra in Siria e ho contattato una organizzazione che operava lì, ho offerto a questa piccola onlus del materiale fotografico che raccontasse meglio le loro attività e io ho potuto conoscere il confine tra Siria e Turchia. Lì ho incontrato Fatima: il suo sorriso appena nascosto dalla polvere, sotto una montagna di riccioli rossi, mi ha stregato e ho capito che non potevo “solo” fotografare. Fatima era orfana di madre, viveva con i suoi due fratelli e i figli che il papà aveva avuto dalla nuova compagna, con tutte le difficoltà immaginabili. La onlus con la quale operavo si occupava esclusivamente di aiuto, forniva beni materiali e cibo. Io ho voluto andare oltre e concentrarmi sui bambini. Così è nata Joy for Children che oltre agli aiuti umanitari si occupa soprattutto di supportarli nella loro crescita, nella speranza di offrire loro un futuro migliore”.

La scuola in Turchia, al confine con la Siria

Dopo aver lavorato con un’associazione turca, e grazie al coinvolgimento di questa, nel 2023 nasce Joy For Children turca e la onlus di Charley apre la scuola a Kilis. “Apriamo nel 2023 e subito ci scontriamo col devastante terremoto di ottobre – racconta – ma non ci tiriamo indietro. In quei mesi abbiamo fornito mille euro di pasti ogni giorni, adesso puntiamo a implementare l’attività della scuola. Per questo, variamo iniziative di crowdfounfing come questa del 3 settembre a Galati Mamertino. Oggi la scuola ha più di cento allievi e 3 di loro sono diventate nel frattempo insegnanti. E’ una delle soddisfazioni più belle”.

Fatima sempre accanto

Fatima vive ancora a Kilis con i suoi tanti fratelli e fratellastri e si occupa di loro. E Charley e Joy for Children sono ormai una presenza fissa nella sua vita e il principale supporto. Charley ovviamente non ha lasciato la fotografia, ma oggi Joy For Children è un altro impegno importante. E gli occhi di Fatima la costante ispirazione del suo lavoro.