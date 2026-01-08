Maltempo, intervento urgente a Castanea San Michele – Portella

Avviate le operazioni di rimozione di detriti e materiali finiti sulla strada

MESSINA – A seguito delle intense precipitazioni che hanno interessato il territorio comunale nella giornata odierna, si è reso necessario un intervento urgente in località Castanea San Michele – Portella per la presenza di detriti e materiali in lento movimento sulla sede stradale.

“La situazione è stata immediatamente monitorata – fa sapere l’assessore alla Protezione civile Massimiliano Minutoli – e, in via precauzionale, è stata attivata la ditta incaricata per le operazioni di rimozione e messa in sicurezza, mentre il traffico è stato momentaneamente regolato in attesa dell’arrivo della Polizia Municipale, prontamente intervenuta sul posto per consentire lo svolgimento delle attività in sicurezza”.

Al momento non si registrano dissesti di particolare rilevanza; tuttavia, in considerazione del perdurare delle piogge, permane il rischio di saturazione superficiale del suolo, che potrebbe determinare scivolamenti lungo le scarpate più ripide. Per questo motivo, la Protezione Civile comunale mantiene alta l’attenzione e prosegue il costante monitoraggio delle aree più sensibili.

