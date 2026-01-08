 Maltempo, intervento urgente a Castanea San Michele - Portella

Maltempo, intervento urgente a Castanea San Michele – Portella

Redazione

Maltempo, intervento urgente a Castanea San Michele – Portella

giovedì 08 Gennaio 2026 - 19:45

Avviate le operazioni di rimozione di detriti e materiali finiti sulla strada

MESSINA – A seguito delle intense precipitazioni che hanno  interessato il territorio comunale nella giornata odierna, si è reso necessario un intervento urgente in località Castanea San Michele – Portella per la presenza di detriti e materiali in lento movimento sulla sede stradale.

“La situazione è stata immediatamente monitorata – fa sapere l’assessore alla Protezione civile Massimiliano Minutoli – e, in via precauzionale, è stata attivata la ditta incaricata per le operazioni di rimozione e messa in sicurezza, mentre il traffico è stato momentaneamente regolato in attesa dell’arrivo della Polizia Municipale, prontamente intervenuta sul posto per consentire lo svolgimento delle attività in sicurezza”.

Al momento non si registrano dissesti di particolare rilevanza; tuttavia, in considerazione del perdurare delle piogge, permane il rischio di saturazione superficiale del suolo, che potrebbe determinare scivolamenti lungo le scarpate più ripide. Per questo motivo, la Protezione Civile comunale mantiene alta l’attenzione e prosegue il costante monitoraggio delle aree più sensibili.

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Il primo Natale della nuova isola pedonale di Messina
Dall’Archivio di Stato all’eredità Quasimodo, quando “rompere le palle” è un dovere civile
Messina, sì alla delibera sull’imposta di soggiorno: “Il 2026 anno di verifiche”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED