Fc Messina. Ufficializzate le date del ritiro precampionato - Tempostretto

Il Football Club Messina ha ufficializzato il programma relativo al ritiro estivo precampionato.

Parte della rosa sta raggiungendo Messina in queste ore, il resto del gruppo arriverà in città nella giornata di domani e dopo le visite mediche di rito la comitiva preparerà la partenza verso la Sila, prevista per il primo pomeriggio di domani.

Verranno aggregati nella prima parte del ritiro alcuni profili selezionati dal duo Ferrante-Morello, che verranno valutati in terra calabrese da mister Costantino e dal suo staff.

Le attività del ritiro estivo inizieranno ufficialmente il 20 luglio e dureranno fino al 10 Agosto, data di rientro.

I calciatori e lo staff soggiorneranno all’’hotel “”Lo Scoiattolo””, struttura sita presso il Villaggio Palumbo di Cotronei. Il gruppo sosterrà le sedute di allenamento al Sila Regia Stadium, impianto facente parte del Sila Park Adventure.



Due le amichevoli già definite e che vedranno il FC Messina affrontare il 28 Luglio la Promosport Lamezia, formazione militante nel campionato di Promozione calabrese e il 31 Luglio il Cotronei (Eccellenza). Verrano comunicate successivamente le date degli incontri previsti nella prima settimana di Agosto.