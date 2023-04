Federico Bucalo è il nuovo delegato Coldiretti Giovani Impresa di Messina - Tempostretto

Ventisei anni di Savoca, con la sua azienda agricola ha già vinto un prestigioso premio

MESSINA – Federico Bucalo, 26 anni, di Savoca, è il nuovo delegato Coldiretti Giovani Impresa di Messina. Alla presenza del presidente di Federazione Giuseppe Piccolo, del direttore Carmelo Tarantino, del segretario provinciale dei Giovani Salvatore Rizzo, è stato eletto al termine dell’assemblea dove sono stati anche fissati gli obiettivi degli under 30 messinesi che hanno mostrato entusiasmo e voglia di creare nuove attività sul territorio. È stato affrontato, inoltre, l’attualissimo argomento del cibo sintetico.

L’anno scorso Federico Bucalo, con la sua azienda agricola “Verdemare”, specializzata nella produzione di limoni (Interdonato Igp, in primis) e piante siciliane, ha vinto il prestigioso premio “Oscar Green”.

Il suo obiettivo è quello di creare “un gruppo Giovani Impresa Messina più forte di quanto già non lo sia e ancora più presente per raggiungere gli obiettivi desiderati per il futuro”. Sia il presidente Giuseppe Piccolo sia il direttore Carmelo Tarantino, hanno sottolineato l’impegno del delegato uscente, Cirino Manasseri che continuerà la sua attività come vice delegato insieme al comitato composto da Biagio Campo, Anna Laura Borrello, Valentino Napoli e Giuseppe Borrello.