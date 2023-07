Ferie negate a un infermiere del San Vincenzo, "basta rimedi che aggravano il problema" - Tempostretto

La denuncia del Nursind che chiede l'intervento dell'Ispettorato del lavoro

TAORMINA – Ferie negate a un infermiere dell’ospedale San Vincenzo di Taormina e il Nursind chiede l’intervento dell’Ispettorato del lavoro. Il sindacato spiega che “le ferie sono un diritto irrinunciabile del lavoratore, tutelato dall’art. 36 della Costituzione”. La vicenda riguarda un infermiere che nei giorni scorsi si è visto negare da parte del direttore del Pronto soccorso generale dell’ospedale di Taormina la possibilità di andare in ferie. Il dirigente del reparto avrebbe fatto leva su una circolare dello scorso mese di aprile che ha imposto di non concedere le ferie al personale del comparto nel periodo che va dall’11 al 20 di agosto. L’infermiere, in particolare, aveva chiesto di poter andare in ferie dal 16 al 30 agosto.

Il segretario Nursind di presidio, Vincenzo Crimi, spiega: “Quello che è successo al collega e non solo a lui, anche altri colleghi successivamente si sono visti rifiutare le ferie, è il frutto di carenze di organico che celano una gestione non condivisibile dell’attività organizzativa dell’Asp. Asp che, anziché affrontare il problema, lo risolve negando di fatto un diritto irrinunciabile in un periodo dove lo stress lavorativo a Taormina diventa un serio problema. In qualità di responsabile del sindacato degli infermieri – prosegue Crimi – dobbiamo dire basta a questi rimedi che, anziché essere risolutivi, aggravano il problema facendo sprofondare il professionista avendo anche ricadute sulla qualità assistenziale”.

Il Nursind precisa inoltre che “non esiste alcun regolamento aziendale, né verbali di reparto che stabiliscono le regole di presentazione, accettazione e svolgimento delle ferie, pertanto riteniamo che il dirigente abbia arbitrariamente stabilito delle regole negandone il diritto. Come noto, le ferie sono un diritto irrinunciabile del lavoratore”. Da qui la richiesta del segretario territoriale Ivan Alonge di un intervento urgente dell’Ispettorato del lavoro di Messina per accertare quanto accaduto.

