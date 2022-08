Ferimento al lido, denunciato un minorenne. Ha avuto complici? - Tempostretto

Al vaglio le responsabilità di tutti i giovani coinvolti nella rissa, mentre un minore è il principale sospettato per la coltellata

MESSINA – Fermo immagine dei filmati, testimonianze, rilievi sul posto alla ricerca di tracce. Sono in piena attività i carabinieri che indagano sulla rissa finita in coltellate al lido della riviera nord. Gli accertamenti soni in corso e accanto alla Procura lavora anche l’ufficio che si occupa dei minori. I principali sospetti sono infatti su un giovanissimo, ancora minorenne.

Sarebbe stato lui, al culmine della rissa, forse dopo essere stato a sua volta aggredito, a sferrare il fendente che ha colpito di striscio il ragazzo ricoverato al Papardo.

Le sue condizioni migliorano, ma i medici lo tengono ancora sotto osservazione. Intanto gli investigatori stanno passando al setaccio le testimonianze rese dai molti ragazzi presenti quella notte al M’Ama, e dopo i primi interrogatori è scattata la denuncia per il minorenne, difeso dall’avvocato Salvatore Silvestro.

Ancora da chiarire, però, dove ha trovato il coltello, se lo ha portato con sé all’interno del locale o se lo ha afferrato una volta dentro, durante le fasi concitate della rissa. Al vaglio anche i ruoli degli altri giovani che se le sono date di santa ragione.