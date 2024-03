“Fermiamo la scia di sangue”: Cisl Messina in piazza per la sicurezza sul lavoro

Il sindacato si prepara alla mobilitazione del 5 marzo. Il sit-in sarà davanti alla Prefettura

MESSINA – Anche la Cisl di Messina parteciperà alla mobilitazione regionale organizzata dal sindacato contro le morti e gli infortuni sul lavoro, per il prossimo 5 marzo. Il titolo della manifestazione parla chiaro: “Fermiamo la scia di sangue”. E così il sindacato si ritroverà davanti alla sede della Prefettura, in piazza Unità d’Italia, per accendere i riflettori sul tema sicurezza, affrontato anche a livello nazionale.

Alibrandi: “La priorità è la salvaguardia della vita di chi lavora”

Antonino Alibrandi, segretario generale della Cisl Messina, spiega: “Priorità è la salvaguardia della vita e della salute delle persone che lavorano. Serve grande investimento sulla prevenzione, formazione e una stretta su sanzioni e repressione. Servono più controlli, più ispezioni e più ispettori sul territorio, più risorse e interventi concreti, banche dati incrociate, rating sociale per le imprese, con una patente a punti che premi le realtà virtuose. Dobbiamo promuovere la cultura della sicurezza, introducendo la materia già nelle scuole dell’obbligo e garantire strumenti di partecipazione più forti, che diano alle rappresentanze dei lavoratori potere e protagonismo nelle scelte delle aziende, in modo da monitorare il rispetto delle norme. Senza sicurezza non c’è dignità del lavoro né possibilità di ripresa”.