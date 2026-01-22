Ferrovia Messina – Catania, anche oggi niente treni. Saranno settimane di caos

Binari sospesi nel vuoto a Itala e massicciata spazzata via dal ciclone Harry

Il fango e la furia del mare hanno presentato il conto alla Sicilia orientale. Il bollettino del 22 gennaio conferma lo scenario peggiore per migliaia di pendolari e viaggiatori: la ferrovia Messina-Catania è interrotta a causa del cedimento strutturale a Itala. Le immagini dei binari sospesi nel vuoto, con la massicciata letteralmente inghiottita dalle onde, chiariscono che non si tratterà di un guasto passeggero, ma di un’emergenza destinata a durare settimane.

La paralisi totale del nodo ferroviario

Al momento la circolazione è sospesa sull’intera direttrice ionica siciliana. Nonostante il danno principale sia localizzato a Itala, il blocco interessa anche tratte lontane dal crollo, come la Taormina-Catania. Questo accade perché il nubifragio ha mandato in tilt i sistemi elettrici e di segnalamento dell’intera rete, rendendo insicuro il transito dei convogli. Inoltre, molti treni sono rimasti bloccati nei depositi di Messina, impossibilitati a raggiungere le stazioni a sud del crollo per garantire anche solo un servizio locale.

Settimane di lavori per ricostruire i binari

Il ripristino della linea richiederà tempi lunghi. Con la fine dell’allerta meteo, i tecnici di RFfi possono ora intervenire con i mezzi d’opera, ma la ricostruzione del rilevato ferroviario a Itala resta un’operazione complessa: occorrono tonnellate di nuovo pietrisco e opere di consolidamento per mettere in sicurezza il terreno eroso dal mare. È ipotizzabile che, dopo una prima fase di blocco totale, si possa procedere a una riapertura della linea, ma i disagi rimarranno la norma per gran parte del mese di febbraio. Nel tratto tra Giampilieri e Fiumefreddo, dove la ferrovia corre già su un unico binario, il ripristino della piena funzionalità richiederà la totale messa in sicurezza dell’unica via di corsa disponibile.

Piano di emergenza con bus sostitutivi

Per tentare di collegare le due città, è stato attivato un servizio di bus sostitutivi. Ma la logistica è complicata: i pullman devono farsi strada tra le criticità della viabilità stradale e autostradale, anch’essa colpita dal maltempo. Le fermate dei bus non avvengono nei piazzali delle stazioni ferroviarie, ma direttamente lungo i punti di raccolta sulla Strada Statale 114.

Lo scenario dei prossimi giorni

Nelle prossime ore si cercherà di riattivare i “tronconi” sani della linea, come la Catania-Taormina e la metroferrovia di Messina fino a Giampilieri. Ma il “buco” di Itala rimarrà un ostacolo insormontabile per i treni: i viaggiatori dovranno rassegnarsi a un sistema misto treno-bus-treno per coprire l’intera tratta tra Messina e il capoluogo etneo, con un inevitabile e pesante allungamento dei tempi di percorrenza.

