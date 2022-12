Ferrovia storica Alcantara-Randazzo, entro gennaio pronti i primi 3 km - Tempostretto

Il presidente del Parco dell'Alcantara, Fichera, ha ribadito la necessità di completare il primo tratto fino a Francavilla

FRANCAVILLA DI SICILIA – Nuovo incontro questa mattina nella sede dell’Ente Parco Fluviale dell’Alcantara tra alcuni dirigenti delle Ferrovie dello Stato, il direttore del Parco Antonino Lo Dico e il presidente Renato Fichera. Era stato proprio quest’ultimo a chiedere una verifica dell’andamento dei lavori di ripristino della rete ferroviaria storica Alcantara-Randazzo. Secondo il cronoprogramma, nel prossimo mese di gennaio saranno pronti i primi tre chilometri di binari ricollocati sul bassing rigenerato e in parte rinnovato per eliminare gli strati ammalorati. Intanto hanno già avuto avvio i lavori di scerbatura dei successivi quattro chilometri sino a raggiungere il centro abitato di Gaggi, per poi proseguire, in questa prima fase già approvata, fino a Motta Camastra. Massimo interesse, anche in questa fase, è stato rivolto dall’Ente Parco Fluviale all’opportunità di far giungere la rete ferroviaria fino alla stazione centrale di Francavilla. Fichera e il direttore Lo Dico hanno ribadito che il mancato proseguimento dei lavori lascerebbe un’opera monca.

“L’augurio – ha dichiarato il presidente Fichera – tenuto conto dell’andamento dei lavori in corso in tempi brevi, resta quello di completare questo primo tratto fino a Francavilla di Sicilia, e giungere nel più breve tempo possibile ad un successivo intervento sino alla città di Randazzo affinché l’intera vallata possa divenire finalmente centro di interesse turistico”. A gennaio avrà luogo un nuovo incontro di verifica e rispondenza dei lavori e, in quella sede, probabilmente si avranno notizie più certe sul completamento di questo primo lotto di lavori.