Ripristino ferrovia Alcantara - Randazzo, lunedì il via ai lavori sul primo tratto - Tempostretto

L'Ente Parco Fluviale dell'Alcantara ha chiesto alla Fondazione Fs il ripristino fino a Francavilla. Prevista una spesa di 15 milioni di euro

FRANCAVILLA DI SICILIA – Nella sede dell’Ente Parco Fluviale dell’Alcantara si è tenuta l’attesa riunione tra il presidente Renato Fichera, il direttore Antonino Lo Dico con il dirigente tecnico Nunzio Priolo e la guida Carmelo Magaraci, e i vertici di Fondazione Fs per gli ultimi accorgimenti prima di poter dare il via ai lavori di ripristino, per fini turistici, del tracciato ferroviario Alcantara-Randazzo, dismesso ufficialmente dal 2011.

Durante il sopralluogo lungo il tracciato è stato accertato lo stato delle strutture. L’intervento previsto di manutenzione della sede ferroviaria consiste nella demolizione e ricostruzione, senza alcuna modifica di tracciato, del binario e della massicciata e nel ripristino delle opere d’arte. Particolare attenzione è stata prestata anche al tratto della galleria che dalla parte bassa del Comune di Francavilla di Sicilia porta alla stazione centrale della stessa cittadina.

“Questo l’eccellente risultato portato a casa dall’Ente in questo ultimo confronto – spiega il presidente Renato Fichera – che ha richiesto l’allungamento della tratta, originariamente prevista dalla stazione Alcantara a Motta Camastra, fino a Francavilla, un’importante parte del territorio di grande valenza turistico-ambientale”.

La rimessa funzione di questa prima tratta rientra in un finanziamento concesso a Fondazione Ferrovie dello Stato dal Ministero Beni Culturali con fondi del Pnrr per circa quindici milioni di euro e segna il primo passo per il ripristino della linea fino a Randazzo. I responsabili di Rfi e della Fondazione Ferrovie dello Stato si sono detti pienamente soddisfatti dell’incontro e hanno preso atto della richiesta dell’Ente Parco Fluviale dell’Alcantara di completare il primo step fino alla stazione centrale di Francavilla di Sicilia, per evitare di creare un capolinea in aperta campagna.

Lunedì al via i lavori

Il presidente dell’Ente Parco, Renato Fichera, nell’esprimere piena soddisfazione per il risultato ottenuto ha voluto ringraziare tutti gli interlocutori, auspicando che la tratta, con i successivi interventi, possa raggiungere la città di Randazzo, affinché tutti i comuni del Parco “possano essere visitati e serviti da un servizio di trasporto pulito ed idoneo per diminuire le criticità oggi riscontrate a causa di trasporto su mezzi gommati”. Già da lunedì 14 novembre sarà dato il via ai lavori con un primo tratto di 3 km già decespugliato.

