Ferruzzano. Auto precipita in un dirupo, tre persone ferite - Tempostretto

I tre, uno dei quali trasportato in elisoccorso presso il nosocomio reggino a causa delle ferite riportate, non sembrerebbero in pericolo di vita

FERRUZZANO – Questo pomeriggio un’auto è precipitata in un dirupo, profondo 10 metri, con a bordo tre persone, due uomini e una donna. A lanciare l’allarme una telefonata giunta alla Sala Operativa Provinciale dei Vigili del Fuoco. Immediati i soccorsi da parte delle due Squadre dei Vigili del fuoco, coordinate dai Capi Squadra Giacomo Marchione e Agostino Faggiano che, raggiunto il luogo dell’incidente hanno immediatamente messo in atto le tecniche di primo soccorso per immobilizzare i tre occupanti, estraendoli dalle lamiere contorte. I tre malcapitati, uno dei quali trasportato in elisoccorso presso il nosocomio reggino a causa delle ferite riportate, non sembrerebbero in pericolo di vita. Sul posto sono giunti anche i carabinieri per accertare le cause dell’incidente capitato ai tre.