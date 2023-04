Festa del lavoro, la Cisl a Potenza con Cgil e Uil: "Guardiamo al futuro come opportunità" - Tempostretto

Il segretario generale di Messina Alibrandi: "Tante le opportunità dal territorio per i giovani e per chi è disoccupato"

1 maggio: la Cisl Messina sarà con una sua delegazione a Potenza per la manifestazione nazionale di Cgil, Cisl e Uil. “Il Primo maggio – afferma il segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi (nella foto) – ha un significato altissimo, come sempre. Ma nel 2023 assume importanza maggiore per i lavoratori, perché è il primo in cui siamo veramente fuori dalla pandemia. Dobbiamo rendere più attrattiva la parola lavoro che deve diventare sinonimo di opportunità. Per il mondo giovanile ma anche per quelle persone, donne e uomini, che durante la pandemia hanno perso il lavoro e oggi deve essere data loro la possibilità di ritrovare un’occupazione”.

Continua Alibrandi: “Il lavoro è quello strumento che rende nobili le persone che da libertà, autonomia, emancipazione. Solo con il lavoro una persona riesce a riscattarsi, è la chiave di volta. Anche per il nostro territorio. Dobbiamo guardare al futuro con positività perché sono tante le opportunità che arrivano dal nostro territorio e magari non riusciamo a coglierle perché abbiamo una negatività che ci attanaglia. Dal Pnrr alla grande opera del Ponte sullo Stretto, ecco le grandi opportunità per attrarre investimenti, per dare occupazione a tanti giovani che viceversa andrebbero via e per ridisegnare il futuro strategico di tutto il territorio messinese e siciliano”.

