Festa della Repubblica in Municipio per la prima riunione della nuova Giunta di Taormina - Tempostretto

Nomina dell'esecutivo e primi provvedimenti. Pubblicata una manifestazione di interessi per la nomina di esperti a titolo gratuito

TAORMINA – Inizia il giorno della celebrazione della Festa della Repubblica con l’ufficializzazione della nomina della Giunta e la prima riunione dell’organo esecutivo, il nuovo corso dell’Amministrazione comunale di Taormina targato Cateno De Luca. L’appuntamento nel giorno della festa del 2 giugno è alle 9 a Palazzo dei giurati. “Il primo atto che segna un reale cambio rispetto al passato – spiega De Luca – è la richiesta agli assessori della presentazione di un’autocertificazione, volta a verificare, preventivamente, la sussistenza o meno di cause di incandidabilità, inconferibilità, ineleggibilità e incompatibilità a Loro carico con particolare riferimento alle pendenze tributarie con il comune di Taormina. In passato – prosegue De Luca – non si è mai proceduto a fare una complessiva ed effettiva verifica della presenza in giunta municipale o in consiglio comunale di evasori dei tributi locali. Ovviamente ho predisposto i controlli successivi di rito al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte incluso il rilascio della regolarità tributaria dei consiglieri e degli assessori comunali. È un primo segno tangibile del cambiamento che intendiamo attuare”. Gli assessori erano stati nominati prima del voto e sono: Jonathan Sferra, Giuseppe Sterrantino, Antonio Lo Monaco, Mario Quattrocchi e Alessandra Cullurà, la più votata. La presidenza del Consiglio potrebbe andare a Pinuccio Composto. Per De Luca “Non c’è tempo da perdere. Bisogna rimboccarsi le maniche e mettersi al lavoro per Taormina e per i taorminesi che ci hanno dato fiducia”. Il neo sindaco ha infine lanciato un appello per “esperti a titolo gratuito del Comune. Entro lunedì 5 giugno alle 14 bisogna inviare istanza e curriculum”. E’ stata indetta e pubblicata all’albo pretorio una manifestazione di interesse finalizzata alla nomina di esperti a titolo gratuito del sindaco, il cui incarico avrà durata sino al 31 dicembre 2023, nelle materie di competenza dell’ente e degli organismi e società partecipate. Anche ai fini della redazione e del deposito della relazione di inizio mandato del sindaco.