Festa della Vara 2023. A passeggio con Mata e Grifone aspettando il "Viva Maria" - Tempostretto

Il programma di oggi, con il "cuntastorie" Gaspare Balsamo, e del Ferragosto

MESSINA – S’avvicina la processione della Vara 2023. “Una storia di fede lunga 500 anni” che si rinnova, Ieri sera una grande partecipazione con i gruppi folk in piazza Unione Europea (nella foto in basso). E, soprattutto, la giornata di domenica ha visto il trasferimento dei Giganti (in evidenza il disegno di Lelio Bonaccorso) e del cammello da Camaro Inferiore a piazza Unione Europea. Stasera alle 21 è in programma la tradizionale passeggiata dei Giganti fino al viale Giostra e rientro in piazza Unione Europea. Con loro alcuni gruppi folk e, sempre alle 21, zona Municipio, i “Cunti mediterranei” dell’artista Gaspare Balsamo.

Giganti Mata e Grifone a Messina

L’idea dell’assessore alla Cultura e Turismo Enzo Caruso è quella di valorizzare identità e tradizioni. Riguardo proprio ai Giganti, rimane il tema su come valorizzarli tutto l’anno.

Il programma di lunedì 14 agosto

Oggi, vigilia del Ferragosto, lunedi 14, a Palazzo Zanca, alle 18.30, si terrà la cerimonia di premiazione dei concorsi “Balconi addobbati in onore della Vara di Maria Assunta” “La Vara di Messina”. A seguire alle 19, il momento dedicato alla partenza del Cero Storico e del Cero di S. Maria della Lettera da palazzo Zanca verso piazza Castronovo, da dove alle 19.45, si reciterà il Santo Rosario, mentre alle 20.30, ai piedi della Vara, l’arcivescovo Mons. Giovanni Accolla presiederà la Celebrazione eucaristica.

Alle 21, infine, la Passeggiata dei Giganti e del Cammello con partenza da piazza Unione Europea fino a viale Giostra e rientro, accompagnati dai gruppi folk “Mata e Grifone”, “La Madonnina”, ‘| Cariddi”, “Insieme Siciliano” e “Cantustrittu”. E, sempre alle 21, a piazza Unione Europea, “Cunti mediterranei” di e col “cuntastorie” Gaspare Balsamo, a cura del Centro culturale Mobilità delle Arti.

La giornata del 15 agosto

Mercoledi 15 agosto, il giorno della Processione della Vara, , così come titola il cartellone degli eventi in programma una giornata intensa e piena di rituali nel pieno rispetto della tradizione e della devozione dei messinesi alla Madonna Assunta. La lunga giornata di Ferragosto avrà inizio alle 07.00 con lo stendimento delle corde e la legatura al cippo della Vara; alle 9, toccherà allo sparo di 21 colpi di cannone a salve da Forte San Salvatore; mentre dalle 11 alle 17, a Largo Minutoli, a cura dell’Ufficio Postale distaccato di Poste Italiane ed in collaborazione con il Circolo Filatelico Peloritano e il Comune di Messina, si terrà l’annullo speciale sulla cartolina raffigurante la Nave Ammiraglia di MSC World Europa accanto alla Vara, che per l’occasione rimarrà in porto fino alla tarda serata di ferragosto.

Alle ore 11, nella Basilica Cattedrale, il Solenne Pontificale presieduto dall’Arcivescovo Monsignor Giovanni Accolla, mentre alle 17.30, a Piazza Castronovo avrà inizio la recitazione del Santo Rosario e, a seguire, ai piedi della Vara il mezzosoprano Samantha Accetta intonerà l’Ave Maria di Schubert; alle 18.15 si realizzerà il tradizionale momento della benedizione delle corde. E alle 18.30, il momento solenne della partenza ufficiale della Vara da piazza Castronovo, accompagnato da spari di batteria e lancio di bigliettini.

Lungo il percorso della Processione saranno eseguiti lo sparo di “salve a giorno” al momento della fermata della machina votiva davanti alla Prefettura, a piazza Unione Europea e a piazza Duomo, dove la Vara concluderà la sua corsa con il saluto e la benedizione dell’Arcivescovo, il quale terrà la celebrazione eucaristica in Cattedrale. Alle 23, il momento conclusivo del 15 agosto, con l’esecuzione di fuochi pirotecnici dalla Madonnina del Porto, a cura della ditta “Pirolandia” e offerti dal Gruppo Caronte&Tourist.

