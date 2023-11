Festa dell'albero, ad Itala gli alunni della Primaria celebrano la natura in piazza Cuppari - Tempostretto

Alla presenza di insegnanti e amministratori comunali piantato un nuovo albero

ITALA – Gli alunni della scuola Primaria di Itala Marina (Istituto comprensivo Stefano D’Arrigo di Alì Terme) hanno celebrato questa mattina la Festa nazionale degli alberi. Grazie all’omaggio della Regione Sicilia un nuovo albero è stato piantato in piazza Cuppari, alla presenza dell’Amministrazione comunale, rappresentata dagli assessori Luciano Di Leo (Pubblica istruzione) e Francesca Cacciola (servizi sociali) e delle maestre Marilena Triolo e Angelita Ullo, che hanno sensibilizzato i ragazzi dell’ultimo anno di Primaria su un tema di grande attualità.

Dal 2011, la Giornata nazionale degli Alberi viene celebrata ogni 21 novembre con l’intento di promuovere le politiche di riduzione delle emissioni, la protezione del suolo, il miglioramento della qualità dell’aria, la valorizzazione delle tradizioni legate all’albero e la vivibilità degli insediamenti urbani. Gli alunni della quinta di Itala Marina hanno recitato la “Filastrocca dell’albero” e, a conclusione della manifestazione hanno cantato il brano “I diritti degli alberi”. Insegnanti e bambini hanno messo in evidenza con la loro iniziativa che “il nostro futuro, anche gli alberi sono linfa per la nostra esistenza”. Ed hanno ricordato che l’albero rappresenta un “bene prezioso, che l’uomo con il suo intervento sta facendo sempre più sparire senza tener conto che senza di loro non potremmo vivere”. Ma basta un gesto, come quello di oggi in piazza Cuppari, compiuto in tantissime altre scuole del resto d’Italia, per riaccendere la speranza che un futuro migliore è possibile. Anche a livello ambientale.