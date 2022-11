Festa nazionale di Santa Cecilia, sfilano le nove bande musicali di Messina - Tempostretto

Una domenica mattina con esibizione finale a Piazza Duomo

MESSINA – E la banda passò. Una domenica musicale quella di oggi 20 novembre. Nella ricorrenza della Festa nazionale di Santa Cecilia, patrona della musica e dei musicisti, l’Anbima (Associazione Nazionale Bande Italiane Autonome) organizza, per la prima volta in Sicilia, l’incontro delle bande musicali della Città di Messina (nella foto la Banda Santa Cecilia dalla loro pagina Fb) che alle ore 9,30, con partenza da Piazza Unione Europea, sfileranno per il breve tratto di via Garibaldi, via S. Giacomo, per raggiungere Piazza Duomo. L’iniziativa è sostenuta dal Comune di Messina.

Dopo una breve esibizione, le nove bande musicali messinesi parteciperanno alla messa delle ore 10.30, preceduta e seguita da una esibizione in Piazza Duomo alla presenza del presidente nazionale maestro Giampaolo Lazzeri, del Presidente Regionale Ivan Martella e dei rappresentanti regionali e provinciali di ANBIMA.

Sfileranno le bande musicali cittadine:

­ Banda Musicale “G. Verdi” di Faro Superiore;

­ Banda Musicale Santa Cecilia” Santo Stefano Medio;

­ Banda Musicale Madonna di Dinnammare Larderia;

­ Banda Musicale “G. Verdi” Bordonaro;

­ Banda Musicale “G. Celeste” Camaro Superiore;

­ Banda Musicale “Pietro Mascagni” Castanea;

­ Banda Musicale di Salice;

­ Banda Musicale “Contesse;

­ Banda Musicale “V. Bellini” S. Stefano di Briga.

300 bande musicali in Sicilia

Comunica l’assessore alla Cultura del Comune di Messina, Enzo Caruso: “Le bande musicali rappresentano nel territorio un presidio di cultura, di legalità e di integrazione per la loro riconosciuta funzione formativa in ambito musicale e sociale. In Sicilia sono attive circa 300 bande musicali che avvicinano centinaia di giovani alla musica, promuovendo valori di solidarietà, legalità e integrazione. In particolare, la Città di Messina si distingue in Italia per l’altro numero di gruppi bandistici presenti nel territorio con oltre 10 bande musicali presenti. Le scuole musicali delle bande rappresentano dei luoghi sicuri in cui i nostri figli possono crescere imparando la nobile arte della musica ma soprattutto posso acquisire valori educativi importanti, approcciarsi al confronto costruttivo e lavorare insieme affinché dall’unione dei suoni di più persone possa nascere una esecuzione di insieme per il pubblico”.