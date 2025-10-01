 Festival degli Aquiloni, presentata la settima edizione: "Un punto di riferimento per Messina"

Festival degli Aquiloni, presentata la settima edizione: “Un punto di riferimento per Messina”

mercoledì 01 Ottobre 2025 - 14:00

Si terrà il 3, il 4 e il 5 ottobre a Capo Peloro. Tornano il market, i laboratori, l'area bimbi e l'intrattenimento

MESSINA – Tutto pronto al lungo weekend del Festival degli Aquiloni, che tornerà a Torre Faro il 3, il 4 e il 5 ottobre. Dopo l’evento di Santa Margherita della scorsa domenica, che nonostante il meteo incerto ha raccolto molti cittadini in spiaggia, grandi e piccini, c’è attesa per la manifestazione “principale”, che torna come da tradizione.

Basile: “Festival degli Aquiloni un punto di riferimento”

Si tratta della settima edizione e a organizzare è come sempre la Pro Loco Capo Peloro, con il patrocinio del Comune di Messina e sempre più sponsor a supporto. Alla presentazione il sindaco Basile ha parlato di “un evento che ormai è un punto di riferimento per Messina e i messinesi. Questa manifestazione porta avanti lo spirito del borgo e dimostra che anche così la città cambia volto. Vogliamo donare qualcosa alla città e questo traspare. Il mondo degli aquiloni è un mondo a cui abbiamo guardato tutti da bambini. Ogni anno aumentano sponsor e collaborazioni e questo è un segno importante”.

Il primo cittadino, inoltre, ha parlato di un momento, quello della presentazione, “di spensieratezza e condivisione in una giornata triste e dolorosa, per la nostra comunità, che si stringe in un abbraccio silenzioso per ricordare le 37 vittime dell’alluvione del 1° ottobre 2009”. Con lui anche l’assessore ai Grandi Eventi Massimo Finocchiaro che ha parlato di “una grande festa che si rinnova ogni anno con novità e sorprese. Da questa edizione, infatti, il Festival degli Aquiloni diventa internazionale con la presenza di Germania, Belgio, Francia e Malta”.

Festival degli Aquiloni, le iniziative

Presente anche il presidente della sesta municipalità Francesco Pagano. Il presidente Platania e la vicepresidente Buceti della Pro Loco, invece, hanno illustrato il programma della manifestazione internazionale, arricchita dalla presenza di quattro nazioni e da due gonfiabili per i bambini. Come sempre in spiaggia (accesso libero), proprio sotto al Pilone, ci saranno decine di aquiloni, ma anche un market e tanta musica, workshop, esibizioni e l’area bimbi, mostre e laboratori. Inoltre nel cortile del Museo Macho ci sarà ampio spazio per l’arte, tra opere e live painting.

