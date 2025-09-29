Pre Festival degli Aquiloni: si colora il cielo di Santa Margherita VIDEO e FOTO

L’evento promosso dalle Pro Loco Capo Peloro e Messina Sud. Ieri l'anteprima in vista dell'iniziativa a Capo Peloro il prossimo weekend

Servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Si è colorato il cielo di Santa Margherita. Il pre Festival degli Aquiloni ha radunato, nonostante il maltempo, numerose famiglie con bambini. Una domenica di festa sul lungomare della zona sud per dare un assaggio di quella che sarà la settima edizione del prossimo weekend a Capo Peloro. Gli aquiloni, infatti, torneranno a volare sulla spiaggia del Pilone dal 3 al 5 ottobre. L’evento è stato co-organizzato dalle due pro loco, Messina Sud e Capo Peloro, con il patrocinio del Comune di Messina. Erano presenti il sindaco Federico Basile, gli assessori Liana Cannata e Massimo Finocchiaro, consiglieri comunali e di quartiere.



Il laboratorio per realizzare il proprio piccolo aquilone è stato curato dal presidente della Pro Loco Capo Peloro, Paolo Alibrandi e dall’ex presidente Nello Cutugno. Inoltre sono state proposte attività di intrattenimento per i bambini dalla libreria Isola Morgana. Letture animate e tattoo gratuiti per i piccoli presenti. “Questo pre festival vuole rappresentare un buon tempo speso insieme tra bambini e famiglie. E avvicinare i piccoli al contatto con la natura e con giochi semplici, come appunto gli aquiloni, all’aria aperta e lontani dai dispositivi elettronici”, commenta il presidente della Pro Loco Messina Sud, Francesco Greco.