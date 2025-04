Il Festival internazionale organistico siciliano fa tappa al Duomo di Messina

Stasera il secondo appuntamento con l’arte organistica e vocale di fama internazionale

Dopo il successo del primo appuntamento, il Festival Internazionale Organistico Siciliano prosegue con il suo secondo concerto, che si terrà stasera alle ore 19 al Duomo di Messina. La serata vedrà protagonisti due artiste di rilievo internazionale: la soprano Silvia Di Falco e l’organista statunitense Gail Archer.

L’evento, organizzato dall’Associazione Italian Opera Live in collaborazione con Armonie dello Spirito, rientra in un cartellone di concerti volti a valorizzare la tradizione organistica e vocale, con esibizioni di musicisti di fama mondiale.

I protagonisti del concerto

Silvia Di Falco, soprano siciliana dal talento riconosciuto a livello internazionale, ha calcato importanti palcoscenici negli Stati Uniti d’America, in Europa e Medio Oriente. La sua carriera, segnata da ruoli in opere di Donizetti, Puccini, Verdi e Mozart, l’ha portata ad esibirsi in prestigiosi teatri e festival.

Gail Archer, organista, docente e direttrice di coro, è nota per le sue interpretazioni di grandi compositori e per essere stata la prima donna americana a eseguire l’integrale delle opere per organo di Olivier Messiaen. Il suo tour europeo 2024 l’ha vista protagonista in diverse nazioni, tra cui Italia, Francia, Germania e Polonia.

Il concerto offrirà un viaggio attraverso la musica sacra e barocca, con un repertorio che esalterà la potenza espressiva del canto e la grandiosità dell’organo. Il Duomo di Messina, con la sua storica e imponente architettura, rappresenta la cornice perfetta per un evento che celebra la spiritualità attraverso la musica.

La serata sarà aperta da un’esibizione speciale del giovane organista Santino Piccolo, talento emergente nel panorama musicale siciliano.

Ingresso libero

L’ingresso al concerto è gratuito fino ad esaurimento posti, offrendo al pubblico l’opportunità di assistere a un evento di altissimo livello artistico. Il Festival Internazionale Organistico Siciliano continua così la sua missione di divulgazione culturale e musicale, promuovendo il patrimonio organistico della Sicilia e ospitando artisti di fama mondiale.