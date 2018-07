Un vasto incendio si è sviluppato in tarda serata al Cep. Un deposito di cassette e pedane è stato distrutto dalle fiamme, poi spente dai vigili del fuoco.

Non ci sono feriti ma, dalle prime indagini, la natura dell'incendio sembrerebbe dolosa. Sul posto anche i carabinieri, che dovranno far luce sulle cause del rogo.