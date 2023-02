Fidanzati messinesi uccisi in Inghilterra, dopo 2 mesi le salme tornano in Sicilia - Tempostretto

Mercoledì i funerali di Francesca a Montagnareale, sabato quelli di Nino a Barcellona

Era il 21 dicembre 2022 quando i corpi di Francesca Di Dio e Nino Calabrò furono trovati senza vita in una casa di Thornaby, un Comune di 25mila abitanti del North Yorkshire, vicino Middlesbrough, nel nord est dell’Inghilterra.

Dopo quasi due mesi le salme dei fidanzati messinesi rientrano in patria per i funerali. Stamattina, intorno alle 10.30, è previsto l’arrivo di Francesca all’aeroporto di Catania, poi il feretro viaggerà alla volta del suo paese, Montagnareale, dove nel pomeriggio, nella chiesa Maria delle Grazie, è in programma la veglia funebre, mentre i funerali si terranno domani alle 15.30, giorno in cui sarà lutto cittadino.

Invece la salma di Nino, fidanzato di Francesca, atterrerà all’aeroporto di Catania giovedì 16 febbraio. I suoi funerali sono in programma sabato 18 febbraio, alle 16, nella basilica di San Sebastiano, a Barcellona.

Le indagini sono ancora in corso. Al momento c’è un solo sospettato, il coinquilino palermitano di Nino, fermato poco dopo il ritrovamento dei due corpi.