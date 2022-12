Fidanzati messinesi uccisi in Inghilterra, fermato un sospettato - Tempostretto

Lui di Barcellona, lei di Montagnareale. La polizia inglese chiede aiuto a eventuali testimoni

I corpi di due fidanzati messinesi, Nino Calabrò (25 anni, di Barcellona) e Francesca Di Dio (21 anni di Montagnareale), sono stati trovati in una casa di Thornaby, un Comune di 25mila abitanti del North Yorkshire, vicino Middlesbrough, nel nord est dell’Inghilterra.

Fidanzati dal settembre 2019, lui lavorava nel settore della ristorazione mentre la fidanzata l’aveva raggiunto per trascorrere insieme il periodo festivo.

La polizia locale ha avviato le indagini e ha subito fermato un 21enne, rivolgendo anche un appello ai passanti in quella zona, in particolare “a chiunque sia passato davanti agli appartamenti di Thornaby Road, che era più conosciuto come The Royal George Pub, tra le 10 e le 11 di mercoledì 21 dicembre. Se qualcuno stava passando e ha visto qualcuno agire in modo sospetto o qualunque attività sospetta, per favore ci contatti”.

