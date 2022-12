Fidanzati messinesi uccisi in Inghilterra, raccolta fondi per il rimpatrio delle salme - Tempostretto

La raccolta fondi è stata avviata dalla madre di Francesca e dalla parrocchia di Calderà a Barcellona

Dal messinese è partita una gara di solidarietà per riportare in patria le salme di Nino Calabrò e Francesca Di Dio, i due giovani fidanzati uccisi a Thornaby-on-thees, in Gran Bretagna, lo scorso 21 dicembre.

“Le somme raccolte nel fondo saranno spese per il rimpatrio della salma dall’Inghilterra all’Italia e per i successivi funerali”, ha scritto sulla piattaforma GoFundMe Anna Carmela Niosi, madre di Francesca, promotrice di una campagna organizzata quattro giorni fa.

Stesso obiettivo della raccolta organizzata l’altro ieri dalla Parrocchia di San Rocco in Calderà di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, i cui proventi serviranno per il rientro della salma e i funerali di Nino Calabrò. Il giovane era un parrocchiano.

Entrambe le campagne hanno raccolto circa diecimila euro. Quella per Francesca Di Dio è raggiungibile a questo link.

Per aderire alla campagna in ricordo di Nino, si può cliccare su questo link.