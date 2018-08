I giovani a Messina: prospettive e idee a confronto

Nell’ambito della manifestazione-expo organizzata dall’Associazione “Fieri di Essere” rappresentata dal giovane Antonio Ramires, che ha avuto luogo nella Fiera Campionaria di Messina giorno 21 agosto, si è tenuto un dibattito-conferenza sul tema: I giovani a Messina: prospettive a confronto. L’incontro è stato moderato dal giovane Vittorio Lorenzo tumeo, il più giovane scrittore italiano, saggista diciottenne autore di due pubblicazioni e impegnato a livello sociale con il Rotaract Club Messina, nonché più giovane candidato alle Elezioni Amministrative 2018. Particolarmente delicate le tematiche affrontate nel corso dell’evento, che ha visto come ospiti altri due giovani messinesi, Albert Finocchiaro e Alberto Arbuse, già rappresentanti, rispettivamente, dei Licei Archimede e Maurolico presso la Consulta Provinciale degli Studenti.

I tre ragazzi, attivamente impegnati in politica, attenti e assai sensibili alle situazioni che il territorio vive, hanno parlato soprattutto di futuro. Vittorio Tumeo, nell’introdurre i lavori del convegno ha affermato che: “positività deve essere la parola chiave per guardare al futuro di Messina, ma questo sentimento, che può partire da ogni messinese, risiede soprattutto nei giovani, che hanno ancora un fresco entusiasmo e sono pieni di sogni; agli adulti, che forniscono una valutazione empirica, il compito di aiutare noi giovani mettendo a disposizione il loro bagaglio di esperienze, sulla scorta delle quali è possibile, se si vuole, corroborare il sogno e il grande progetto di rinascita per la città dello Stretto”.

Sia Finocchiaro che Arbuse hanno arricchito di spunti il dibattito commentando la propria attività in consulta e sensibilizzando l’uditorio sulle necessità e le carenze che il sistema scolastico presenta. Si è parlato di temi molto attuali, come l’alternanza scuola-lavoro, l’urgenza di una legge regionale per il diritto allo studio applicabile ed efficace.

Alla fase prettamente relativa alla conferenza è seguita una fase dibattimentale in cui i due ospiti si sono confrontati in un acceso e coinvolgente botta-risposta su temi anche strettamente legati al territorio: si è parlato anche della questione relativa alla riapertura delle scuole, verso cui il Sindaco Metropolitano manifesta perplessità in relazione alle notevoli carenze strutturali di alcuni istituti, che non possono essere di certo ignorate; al contempo l’Assessore Regionale all’Istruzione e Formazione Roberto Lagalla ha dichiarato che le lezioni partiranno nei tempi previsti dal protocollo. Una situazione delicata, nei confronti della quale i ragazzi non hanno preso una posizione radicale, consapevoli dei fattori di sicurezza imprescindibili ma anche della necessità di rispettare i tempi curriculari.

Un evento costruttivo, ricco di spunti e di diversità d’opinioni che hanno prodotto un vivace e lodevole confronto con formule risolutive felici. Tumeo e Arbuse saranno, per l’Anno Accademico entrante, matricole del dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina, Finocchiaro completerà l’ultimo anno di studi sempre all’Archimede, non sottraendosi, come da lui stesso dichiarato alle prospettive elettorali studentesche per l’anno scolastico che verrà, lasciando presagire anche un rinnovato impegno in Consulta Provinciale, dove ha già ricoperto il ruolo di Responsabile della zona Messina città/centro. Giovani speranze per la città di Messina.