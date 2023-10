Filarmonica Laudamo, dal 22 ottobre la stagione n. 103 a Messina VIDEO - Tempostretto

"Grande l'attenzione del pubblico, al Palacultura, e puntiamo sulla classica e sulla contaminazione dei linguaggi", afferma il direttore artistico Cicero

Intervista video di Marco Olivieri con il direttore artistico Antonino Cicero

MESSINA – La grande musica classica ma anche la sperimentazione e il mescolamento dei generi. Ecco la 103esima stagione concertistica della Filarmonica Laudamo, dal 22 ottobre in cartellone al Palacultura. Ieri, nella Sala Laudamo del Teatro Vittorio Emanuele, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione con Federico Basile, sindaco di Messina, Orazio Miloro, commissario straordinario dell’Ente Teatro, il maestro Antonino Cicero, direttore artistico, il professore Domenico Dominici, presidente della Filarmonica Laudamo, e la professoressa Alba Crea, vicepresidente del sodalizio musicale. In apertura anche l’intervento, in collegamento da Palermo, di Elvira Amata, assessora regionale al Turismo, Sport e Spettacolo. Erano presenti, nel segno della collaborazione, pure alcuni studenti dell’istituto Nautico, con la dirigente scolastica Daniela Pistorino.



Grande soddisfazione è stata espressa dal direttore artistico, che ha illustrato ai presenti il ricco cartellone di trenta eventi, tutti in programma presso l’auditorium del Palacultura Antonello, che avrà inizio domenica 22 ottobre con il concerto di inaugurazione tenuto da Anna Tifu e Giuseppe Andaloro, duo italiano di assoluto prestigio internazionale.

Ha affermato Cicero: “Una stagione nel segno della tradizione ma anche improntata alla contemporaneità, con prime esecuzioni assolute, progetti discografici e grandi nomi del panorama musicale nazionale e internazionale. Si rafforza la rete di sinergie e collaborazioni tra la Filarmonica Laudamo e le diverse realtà del territorio: il Teatro Vittorio Emanuele, il Conservatorio “A. Corelli”, il Rotary, l’Archeoclub Messina, la Fondazione Orchestra Jazz Siciliana, il Messina Film Festival, Creative Music Studio e Insulae Lab”.



Tante le iniziative collaterali alla programmazione musicale messe in campo dalla storica associazione musicale messinese: torna la rassegna permanente di nuovi linguaggi musicali “Accordiacorde”, giunta quest’anno all’undicesima edizione; diversi gli appuntamenti riservati agli studenti delle scuole con i concerti matinée e con la seconda edizione del ciclo di appuntamenti dal titolo “La Filarmonica Laudamo incontra”, alla Sala Laudamo. Tra le novità di quest’anno anche “SpazioLaudamo”, rubrica di approfondimento, condotta da Valerio La Torre, sui concerti e le attività della Filarmonica Laudamo, in onda tutti i venerdì alle 11:00 su Radio Mozart Italia.

I concerti della 103a stagione concertistica della Laudamo si concluderanno a maggio 2024 ma le attività proseguiranno anche in estate, nello scenario di Villa Pulejo, con gli appuntamenti estivi in collaborazione con “Le Dimore del Quartetto”.

