Filarmonica Laudamo, domenica al Palacultura il duo torinese Magariello-Novarino

I due musicisti, con violoncello e pianoforte, si sono esibiti in tutta Italia ed Europa negli ultimi 20 anni

MESSINA – Domenica 3 novembre alle ore 18:00, nell’auditorium del Palacultura di Messina, avrà luogo il concerto del duo torinese formato da Luca Magariello (violoncello) e Cecilia Novarino (pianoforte). Musiche di, Beethoven, Schuman, Brahms e Piazzolla. Il duo torinese nasce nel 2005, entrambi diplomati con il massimo dei voti e la lode al Conservatorio “G. Verdi” di Torino, dopo esperienze di specializzazione individuali si sono perfezionati e diplomati con il Trio di Parma presso l’Accademia del Trio di Trieste di Duino (TS).

Si sono esibiti, raccogliendo sempre consensi di pubblico e critica, per i maggiori enti concertistici quali, MITO SettembreMusica, Unione Musicale di Torino, Festival di Musica da Camera di Cervo, Festival Piatti di Bergamo, Concerti del Teatro Alfieri di Torino, Società dei Concerti di Mantova, Concerti nella Chiesa dei Batù (To), Etruria Classica di Piombino, Hyrmos di Reggio Emilia, Festival del Piemonte “Mistà”. Si sono esibiti per l’Ambasciata italiana a Yerevan, l’Università di Lubiana, la Houlencourt Concert Hall di Bruxelles, in Croazia e Romania.

Luca Magariello, nella duplice veste di solista e leader orchestrale, è stato primo violoncello nell’Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia; invitato dalla Camerata Salzburg dall’orchestra del Teatro San Carlo di Napoli e dall’orchestra di Lugano; attualmente è primo violoncello dell’Orchestra Nazionale della Rai. Il repertorio del duo, particolarmente incentrato sul periodo classico e romantico, spazia dalle sonate antiche (Canavasso, Locatelli, Valentini) agli ultimi anni del ‘900, con un occhio di riguardo a compositori italiani come Martucci, Fuga e Casella. Prossimo appuntamento con i concerti della Filarmonica Laudamo giovedi 7 novembre con il concerto dal titolo “ Le suggestioni progressive del contrabbasso ” di Nello Nicotra & Atreides Prog Ensemble.