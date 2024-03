Filt-Cgil, c’è l’accordo con Blu Jet: “Sì a riconoscimenti per i lavoratori”

Il sindacato ha parlato anche del potenziamento della flotta

MESSINA – Filt-Cgil Messina ha annunciato che in settimana è stato firmato il nuovo accordo di Blu Jet, in cui sono state accolte alcune richieste del sindacato in merito ai riconoscimenti per i lavoratori. L’organizzazione sindacale che difende i lavoratori del comparto dei trasporti ha evidenziato che “l’accordo prevede l’aumento del premio di risultato relativo all’anno in corso, un’integrazione dell’importo dei buoni pasto e il riconoscimento delle differenze sul premio dell’anno scorso. Inoltre apprendiamo che ci sarà il potenziamento della flotta e la conferma dell’investimento previsto dal Ministero che dovrebbe portare all’acquisto di tre mezzi veloci diesel-elettrici entro giugno 2026”.

Da Filt-Cgil, il segretario generale della Filt-Cgil di Messina, Carmelo Garufi, il segretario generale della Filt Sicilia Alessandro Grasso, i segretari provinciali Gianmarco Sposito e Maurizio Riposo e il rappresentante aziendale Salvatore Squillaci hanno proseguito: “È stato compiuto un passo avanti importante con la stipula di quest’ultimo accordo che prevede l’aumento del premio di risultato, oltre che il riconoscimento delle differenze sul premio dello scorso anno, richiesto in particolar modo dalla nostra organizzazione sindacale, anche se siamo ancora lontani al fine di recuperare il dumping salariale con i marittimi di Rfi. Sicuramente quest’accordo ci permette di recuperare le differenze salariali nelle prossime

trattative”.