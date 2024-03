Finale di stagione per Akademia, Galletti: “Da qui in poi conteranno i dettagli”

La palleggiatrice di Città di Messina chiamata ad esprimersi sugli imminenti playoff puntualizza: "Tutto dipenderà da noi e non dagli avversari"

MESSINA – Giulia Galletti, palleggiatrice classe ’99, è arrivata a Messina quest’anno. Con Akademia Città di Messina in questa stagione ha sempre giocato, ventotto partite sulle ventotto fin qui disputate e sempre nello starting six. La regista offensiva della formazione peloritana oltre a servire sempre con precisione le compagne si è tolta anche lo sfizio in 47 occasioni di mettere a segno un punto e non sono certo pochi visto il suo ruolo.

Nel giorno di riposo concesso alla squadra, dopo le fatiche domenicali della sfida vinta contro San Giovanni in Marignano, Giulia Galletti è intervenuta nella trasmissione tematica Effetto Volley, dove ha raccontato qualcosa in più sulla stagione che sta vivendo a livello personale e il percorso fatto dalla squadra. Non son mancati i compimenti alla nostra terra che sta ospitando lei e tante altre ragazze alla prima esperienza in Sicilia: “L’ambiente a Messina è molto caloroso e accogliente – spiega Galletti – sono tutti molto disponibili e cercano di farti sentire come a casa. Le persone cercano di strapparti sempre un sorriso. Penso che sono stata fortunata a trovarmi nel posto giusto con le persone giuste a contatto in palestra per riuscire a lavorare bene”.

Gli inizi e il percorso fatto

Non nasconde una preparazione di stagione dove con Coach Bonafede si è lavorato tanto: “L’inizio è stato complicato, essendo una squadra nuova dovevamo conoscerci e rapportarci con i carichi di lavoro. Ci siamo molto unite al di fuori della palestra e devo dire che questo ci ha aiutato a lavorare bene tutte insieme. Il gruppo ha fatto tanto. Adesso ci rendiamo conto che stiamo facendo un bel percorso ma non ci vogliamo accontentare. Va bene quello che è stato fatto, siamo contente, ma non ancora contente al 100%”.

Come si affrontano i playoff?

Akademia è già certa di qualificarsi ai playoff e col terzo posto avrà il vantaggio dell’eventuale bella in casa della serie di semifinale. Può puntare al secondo posto per avere l’ulteriore piccolo vantaggio dell’eventuale bella in casa anche della serie finale. Ma oltre questo non ci saranno altri vantaggi perché al termine delle ultime due sfide di campionato i punti che dalla prima fase alla seconda ci si portava dietro non conteranno più nulla.

“Dovremo preparare bene le ultime due partite – prosegue Galletti – in trasferta a Macerata e poi concentrarci su Mondovì, studiando cosa non ha funzionato all’andata, per poi chiudere questo secondo girone in maniera perfetta e poi pensare ai playoff. A parte l’eventuale gara 3 in casa l’ultima fase sarà un girone a parte e non penso ci possano essere favoriti, bisognerà vedere chi ne avrà di più. I punti fatti fino a quel momento non conteranno più”.

Quindi chi vincerà? “Penso – conclude Galletti – che a questo punto della stagione saranno di dettagli a fare la differenza. Penso che per vincere non sia fondamentale chi ci si troverà davanti ma la propria forma fisica. Per noi può essere importante la gara3 eventuale in casa, perché le nostre trasferte sono dispendiose, ma tutto dipenderà dal momento di forma della squadra e come riuscirà ad esprimersi”.

