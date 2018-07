Spadafora cambia il look, 1 milione per rifare il centro storico

Novità in ambito di opere pubbliche, per Spadafora. Dalla regione arriva il decreto che sancisce un finanziamento di circa 1.100.000,00 euro per il rifacimento del centro storico e delle aree attigue al castello. I lavori, che saranno finanziati per il 10% del costo complessivo dal comune, mireranno al rifacimento del manto stradale e alla manutenzione delle reti delle acque bianche e nere. Prevista anche la riqualificazione dello spazio adibito a parcheggio, dinanzi al castello, che diventerà una vera e propria piazza così da valorizzare l’accesso alla struttura.

Atteso per il breve periodo l’avvio della gara d’appalto, in seguito alla quale si procederà con l’inizio dei lavori.

Le operazioni di rifacimento del centro storico e dell’area attigua al castello risultano naturale proseguo di una serie di iniziative già avviate dal comune, nel corso degli ultimi anni. Dalle manifestazioni culturali ospitate dal museo delle ceramiche per poi giungere al completamento del ponte Rometta – Spadafora e, ultimi ma non meno importanti, i lavori legati al lungomare. Proprio quest’ultima opera risultava a lungo attesa, anche nell’ambito del tanto discusso “asse del mare” che andrà a costituire a tutti gli effetti una strada parallela alla via nazionale al fine di decongestionare il traffico.