Finanziaria, assegnati fondi per l’acquisto di scuolabus in 4 Comuni messinesi

Riceveranno 80 mila euro ciascuno dall'assessorato regionale all'Istruzione

Nel maxi emendamento alla Finanziaria regionale anche l’autorizzazione all’Assessorato alla Istruzione e Formazione Professionale ad erogare, per l’esercizio finanziario 2024,un contributo straordinario di 1 milione e 150 mila euro. Parte di questi sono soldi, 480 mila euro, sarà assegnata a sei Comuni per l’acquisto di altrettanti scuolabus. Quatto enti locali beneficiari su sei sono in provincia di Messina. Si tratta dei comuni di S. Alessio Siculo, Acquedolci, di Sant’Agata di Militello e Sant’Angelo di Brolo (gli altri due sono Menfi e di Raffadali, entrambi in provincia di Agrigento). Ogni Comune riceverà dunque 80 mila euro per l’acquisto di un nuovo scuolabus.

L’assessore Trischitta (S. Alessio): “Vinta una battaglia”

“L’Amministrazione comunale con grande piacere comunica che avremo di nuovo il pulmino della scuola – ha commentato l’assessore del Comune di S. Alessio, Rosario Trischitta -. La Finanziaria concede infatti al nostro Comune le risorse per acquistare uno scuolabus. Questa battaglia che abbiamo combattuto per tanto tempo – aggiunge Rosario Trischitta – è stata vinta anche grazie all’aiuto di Federico Raineri che, come coordinatore provinciale della Dc, ha portato la questione a Palermo seguendo i passaggi fino all’approvazione. Ringrazio il gruppo Dc all’Ars – conclude l’assessore Trischitta – per aver proposto l’emendamento ed averlo fatto entrare nella Finanziaria”.