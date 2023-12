Fine settimana fruttuoso per la Peloro Volley, dalla Serie D alle formazioni giovanili - Tempostretto

Vittoria per le due formazioni, maschile e femminile in serie D di pallavolo. Via ai campionati U18, U16, U14 femminile e U15 maschile

MESSINA – Nell’ultima domenica di novembre in campo al Pala Evemero, la Peloro Volley chiude la terza giornata dei campionati di Serie D maschile e femminile con due vittorie. Le atlete della formazione femminile Peloro Volley guidate dal coach Davide Aloisio, le prime a scendere in campo nel pomeriggio, hanno dominato la scena guadagnando un 3-0 contro il Costa Dolci Papiro Volley mentre, a seguire, la formazione maschile Peloro Volley allenata dal coach Giuseppe Di Mario si è imposta con un 3-1 contro l’Invicta Volley Giarre.

Dopo il saluto tra le formazioni e la prima battuta, le atlete e gli atleti delle quattro squadre hanno osservato un minuto non di silenzio ma di rumore in memoria di Giulia Cecchettin e di tutte le vittime della violenza di genere. E lo hanno fatto indossando un segno rosso sulla guancia, sollevando il più forte dei cori contro ogni forma di abuso in un luogo altamente simbolico come il campo da gioco, perimetro entro cui ci si confronta esercitando sportivamente il rispetto dell’altro. Grande commozione tra tutti i presenti che hanno preso parte all’iniziativa degli sportivi con lunghi applausi.

La partenza dei campionati giovanili

La giornata di domenica 26 novembre, con i suoi esiti positivi, fa dunque da brillante sfondo alla partenza di tutti gli altri campionati che vedono la Peloro Volley schierare i suoi tesserati. Mercoledì 29 novembre, la squadra U18F Peloro Volley ha giocato la prima partita in casa contro la Pallavolo Messina. Domenica 3 dicembre, invece, doppio appuntamento per la società, impegnata alle ore 10 con l’inizio del campionato U15M al Palazzetto dello Sport contro l’Intermedia Volley mentre, alle ore 16 al Pala Evemero, è stata la volta delle atlete della squadra femminile U14 che, nel girone B, incontreranno la Ios Tradimalt Messina.

Per il campionato U16 femminile, la Peloro Volley partirà lunedì 11 dicembre alle ore 16 fuori casa, al PalaRescifina (Palestra annessa), contro la Libertas Volley Messina, girone B. La squadra di Prima Divisione Maschile Agorà Peloro Volley scenderà in campo domenica 17 dicembre alle ore 18 in casa contro la JonicaVolley Santa Teresa, mentre si attende la pubblicazione dei calendari definitivi del campionato di Seconda Divisione femminile per la formazione.

La storia della Peloro Volley

La Peloro Volley nasce nel 2005 da un’idea di Antonello Morisciano come progetto Evemero Volley in sinergia con l’Istituto Comprensivo che lo ospita: un movimento con l’intento di sviluppare la pratica della pallavolo tra giovani e giovanissimi che cresce fino a diventare Asd nel 2010. Si tratta di una strutturata realtà che annovera più di 150 tesserati – dalla serie D maschile e femminile al minivolley – e che opera attivamente nella zona Nord della città di Messina, notoriamente povera di spazi adeguati alla pratica sportiva, con il supporto dell’Istituto Comprensivo Evemero da Messina e della sua dirigente Angela Mancuso. Per la Peloro Volley prosegue, dunque, la stagione 23-24 con i suoi campionati, per un totale di circa 130 gare, molte delle quali ancora tutte da giocare.

