Fiumara d'arte si ferma per riaprire con 20 stanze in più, Presti: "Il progetto continua" - Tempostretto

Il mecenate: "Partiranno i lavori e ingrandiremo la struttura", ovvero il celebre museo albergo d'arte contemporanea a Tusa

Lavori in programma per Fiumara d’arte. Il nome del suo creatore è conosciuto in ambito internazionale nel segno dell’arte e della bellezza. Fresco di premio “Adolfo Celi” e raggiunto da Tempostretto, Antonio Presti conferma le voci: il famoso museo albergo d’arte contemporanea di Tusa si ferma per avviare i lavori di ristrutturazione. Le camere d’arte si amplieranno e se ne aggiungeranno altre 20.

“Il progetto continua ed è il momento giusto per ampliarlo”, spiega l’imprenditore, simbolo del recupero culturale di Librino, a Catania, e dell’orginalità artistica con Fiumara d’arte. Tra opere all’aperto, dal 1988, e stanze d’artista.

AGGIORNAMENTI