Fiumedinisi. Nominata la Giunta De Luca, ecco le deleghe - Tempostretto

La carica di vicesindaco sarà conferita a rotazione, a cominciare da Francesco Sentineri

FIUMEDINISI – Il riconfermato sindaco Giovanni De Luca ha nominato la Giunta che lo affiancherà nell’amministrazione di Fiumedinisi nel prossimo quinquennio. I quattro assessori sono Valentina Cascio, Giuseppe Crocetta, Francesco Sentineri ed Eugenio Zodda. De Luca ha distribuito anche le deleghe tenendo per sé: Bilancio e Programmazione; Lavori Pubblici; Urbanistica; Protezione Civile; Contenzioso; Personale; Politiche comprensoriali e di area vasta; Servizi Informatici e Telematici; Beni Culturali.

La distribuzione delle deleghe

A Valentina Cascio sono state invece assegnate le deleghe a: Istruzione e Formazione professionale; Spettacolo e Attività ricreative; Servizi socio-assistenziali; Sanità; Rapporti con le Associazioni; Politiche giovanili. A Giuseppe Crocetta: Viabilità rurale; Attività produttive; Agricoltura; Riserva Naturale. A Francesco Sentineri: Viabilità e Mobilità interna; Decoro urbano; Salvaguardia del Territorio e dell’Ambiente; Raccolta Differenziata; Antichi Mestieri e Tradizioni Popolari; Sport e Turismo. A Eugenio Zodda: Pubblica illuminazione e Sicurezza urbana; Servizio Idrico Integrato; Servizi cimiteriali; Manutenzione patrimonio comunale; Autoparco.

Vicesindaco a rotazione

La carica di vice sindaco sarà conferita a rotazione, per 15 mesi ciascuno, a tutti e quattro gli assessori con il seguente ordine: Sentineri, Zodda, Crocetta e Cascio. De Luca e la segretaria comunale si sono congratulati con gli assessori nominati, i quali hanno prestato il giuramento di rito nella sede comunale di Via Umberto I, auspicando un proficuo lavoro per dare continuità e nuovo impulso a quanto fatto nella passata legislatura, “nella consapevolezza – ha concluso De Luca – che la compattezza della squadra sarà un valore aggiunto fondamentale a servizio della comunità”.