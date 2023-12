Floridia: "Sulla pagina Fb di Germanà una battuta sessista contro di me". Poi le scuse del senatore - Tempostretto

Il giorno dopo la manifestazione no pontista, l'episodio seguito dalla precisazione: "È stato pubblicato da un collaboratore senza autorizzazione"

MESSINA – Un post dalla pagina Facebook di Nino Germanà (Ponte e Libertà) scatena le accuse di sessismo. Utilizzando una foto tratta dalla manifestazione no ponte “Lo Stretto non si tocca”, veniva irrisa la senatrice messinese Barbara Floridia (M5S), associandola a queste frasi: “Ce lo fate vedere! Tiratelo fuori! Il progetto, immagino!”.

Da qui la reazione della senatrice del Movimento 5 Stelle: “Questo è il post di un senatore della Lega pro ponte. Questo è il livello delle sue argomentazioni. In un periodo in cui il rispetto della donna (ma, in generale, il rispetto per tutti) sembra essere davvero l’unica strada verso una società migliore, un senatore della Repubblica utilizza un fermo immagine per una squallida battuta sessista. La cosa più triste è che sono sicura che se la stessa frase l’avesse utilizzata un mio collega maschio nessuno si sarebbe mai sognato di rileggerla in questo modo. Nemmeno il senatore Germanà che, da rappresentante delle istituzioni, dovrebbe anche nel suo modo di esprimersi dare l’esempio. Se non capiamo che anche le parole possono essere una forma di violenza non riusciremo mai a cambiare le cose”.

Germanà: “Il post di un collaboratore non autorizzato da me, rinnovo le mie scuse”

Subito dopo le scuse dello stesso senatore messinese: “Porgo le mie scuse alla senatrice Barbara Floridia con la quale ho anche un ottimo rapporto. Purtroppo il post è stato fatto da un collaboratore che non aveva la mia autorizzazione a pubblicare. Sono desolato per l’accaduto e rinnovo le mie scuse”.

Il post è stato rimosso. Critiche per l’episodio e solidarietà a Floridia da Domenico Siracusano, del coordinamento provinciale del Pd, e Palmira Mancuso, di Più Europa.

Articoli correlati