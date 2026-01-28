Acqualadrone, al via i lavori di difesa costiera

Un milione di euro per il ripristino delle barriere frangiflutti e il ripascimento della spiaggia

Sono stati consegnati i lavori di salpamento e rifioritura delle barriere frangiflutti, oltre al ripascimento della spiaggia di Acqualadrone.

L’assessore alle Politiche del mare, Francesco Caminiti, ha incontrato alcuni abitanti del borgo, con i quali è stata condivisa la necessità di spostare temporaneamente le imbarcazioni presenti nell’area destinata al cantiere. Operazione avviata subito per consentire l’avvio dei lavori in tempi brevissimi e garantire l’efficacia dell’intervento.

Dettagli e finanziamento dell’opera

L’intervento prevede la protezione dell’abitato attraverso il ripristino delle barriere esistenti e il ripascimento della spiaggia. L’opera è finanziata con fondi Pn Metro Plus e Città Medie Sud 2021–2027 per un importo complessivo di 987mila euro. La durata contrattuale dei lavori è fissata in 180 giorni, quindi entro fine luglio.

In accordo con la ditta appaltatrice, però, l’obiettivo dichiarato è quello di concludere l’intervento prima della stagione estiva, riducendo al minimo i disagi per cittadini e attività commerciali.